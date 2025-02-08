تراجع سعر صرف الليرة السورية والذهب يرتفع

تراجع سعر صرف الليرة السورية، اليوم السبت، أمام الدولار واليورو في السوق الموازية، في حين يثبت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في تعاملات البنوك والمصارف، بينما ارتفعت أسعار الذهب.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 9250 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 8900 ليرة مسجّلة أمس الأول الخميس، في حين انخفض سعرها عند البيع إلى 9500 ليرة للدولار من 9100 ليرة.

في إدلب انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 9200 ليرة للدولار من 8900 ليرة عند الشراء مسجّلة الخميس، وعند البيع تراجع سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 9300 ليرة من 9 آلاف ليرة.

في الحسكة تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 9400 ليرة مقابل الدولار من 9100 مسجلة في آخر تعاملات أمس الأول، في حين انخفض سعر البيع إلى 9500 من 9200 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم السبت في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو في دمشق وحلب إلى 9556 دولارا عند الشراء اليوم السبت، من 9632 ليرة مسجّلة الخميس الماضي، وانخفض السعر عند البيع إلى 9820 ليرة من 9844 ليرة.

في إدلب تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو إلى 9608 ليرات من 9114 ليرة عند الشراء مسجّلة مساء أمس الأول، وعند البيع انخفض السعر إلى 9716 من 9223 ليرة.

في الحسكة تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو إلى 9711 من 9533 ليرة عند الشراء أمس الأول، وإلى 9820 ليرة عند البيع من 9642 ليرة مسجّلة أمس الأول.

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سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند المستويات التالية:

يبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار 13 ألفا عند الشراء و13 ألفا و130 ليرة عند البيع.

يبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو 13 ألفا و507 ليرات عند الشراء و13 ألفا و642 ليرة عند البيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت

ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت مقارنة بأسعار الخميس الماضي إلى هذه المستويات:

غرام الذهب عيار 18: 655 ألف ليرة.

غرام الذهب عيار 21: 764 ألف ليرة.

غرام الذهب عيار 24: 870 ألف ليرة.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يرى خبراء أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بالعوامل التالية في هذه المرحلة:

انخفاض العرض من الليرة السورية وزيادة الطلب عليها.

تقييد السحب النقدي من البنوك.

رفع كلفة الحصول على السيولة.

تشديد الرقابة على المعاملات المالية.

زيادة نشاط الحركة التجارية وتعزيز النشاط التجاري يساهمان في الطلب على العملة السورية، وبالتالي ارتفاع قيمتها على مدى الفترة الماضية، مقارنة بوقت سقوط نظام بشار الأسد.

تأخر صَرْف رواتب موظفي الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى نَقْص عرض العملة المحلية في السوق.

قرار حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة أسهم في نَقص عرض الليرة في السوق، نتيجة تسريحهم، وبالتالي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف منهم.

قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول تفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية، وكان قد زار مؤخرا السعودية وتركيا.

تحرك الرئيس الشرع دوليا يساهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية إلى البلد، لإنشاء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.

خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر المصرف المركزي.