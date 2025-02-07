ما أسباب تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير؟

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في يناير/كانون الثاني بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو -الذي يتابع شهريا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم- 124.9 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 127 نقطة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وعلى الرغم من الانخفاض الشهري فإن المؤشر ظل أعلى بنسبة 6.2% عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 % عن ذروته التي بلغها في مارس/آذار 2022.

أسباب الانخفاض

انخفضت أسعار السكر 6.8% على أساس شهري و18.5% على أساس سنوي، ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل، منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر.

انخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6% الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية، في حين ظلت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة.

وعلى الرغم من الانخفاض في يناير/كانون الثاني فإن المؤشر ظل مرتفعا 24.9% على أساس سنوي.

انخفضت أسعار اللحوم 1.7% الشهر الماضي.

ارتفاع في باقي المنتجات الأخرى

وعلى النقيض من ذلك:

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شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% عن ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها ظلت أقل 6.9% عن يناير/كانون الثاني 2024.

وفي حين تراجعت أسعار تصدير القمح قليلا صعدت أسعار الذرة بسبب انخفاض التوقعات المعدلة للإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة، وهبطت أسعار الأرز 4.7%، مما يعكس وفرة الإمدادات للتصدير.

ارتفعت أسعار منتجات الألبان 2.4 % على أساس شهري، و20.4% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع شهري في أسعار الجبن، وهو ما بدد الانخفاضات في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب.

توقعات إنتاج الحبوب

وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024 إلى 2.840 مليار طن مقابل 2.841 مليار في السابق.

ويرجع هذا التعديل في المقام الأول إلى خفض تقديرات إنتاج الذرة بالولايات المتحدة.

وقالت المنظمة إن موسم زراعة القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي انتهى في يناير/كانون الثاني مع زيادة الزراعة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين شهدت روسيا انخفاضا بسبب الظروف الجوية.

ورفعت الفاو توقعاتها لاستخدام الحبوب العالمي في 2024-2025 بنسبة 0.9% إلى 2.869 مليار طن، في حين من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية 2.2% بحلول نهاية الموسم في عام 2025 بسبب انكماش مخزونات الذرة الأميركية.

ومن المتوقع أن ينكمش حجم التجارة الدولية في الحبوب في 2024-2025 بنسبة 5.6% مقارنة بالعام السابق إلى 483.5 مليون طن، ويرجع ذلك إلى حد كبير لانخفاض الطلب من الصين على الشعير والذرة والقمح.