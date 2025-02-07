ماذا قال صندوق النقد عن رسوم ترامب وسوريا ولبنان؟

أكد جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.

وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي: "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".

كانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.

وأعاد ترامب إشعال الحرب التجارية مع الصين بفرضه 10% إضافية على السلع القادمة إلى الولايات المتحدة من ثاني أكبر اقتصادات العالم، مما حدا ببكين إلى فرض تعريفات انتقامية على عدد من السلع الأميركية المنشأ.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الصين قبل أن يعلق هذه الرسوم على كل كندا والمكسيك لمدة 30 يوما.

سوريا ولبنان

وبشأن لبنان وسوريا قالت ولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الخميس إن الصندوق يتطلع إلى العمل مع لبنان.

وأضافت جولي كوزاك في مؤتمر صحفي إن الصندوق مستعد أيضا لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

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ويحتاج لبنان إلى أموال أجنبية لدفع فاتورة إعادة الإعمار بعد حرب العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، في حين من المتوقع أن تبلغ تكاليف إعادة إعمار سوريا بعد 13 عاما من الحرب مليارات الدولارات.