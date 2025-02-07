تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا والطقس البارد في أنحاء كثيرة من البلاد على الأرجح.

لكن معدل البطالة الذي بلغ 4% ربما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مبررا لتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يونيو/حزيران المقبل على الأقل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، في تقريره عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 143 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن طرأ تعديل بالزيادة على بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لتبلغ 307 آلاف وظيفة.

كان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاعا بنحو 170 ألف وظيفة مع تقديرات تتراوح بين 60 ألفا و250 ألف وظيفة.

الدولار يرتفع

ارتفع الدولار اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين والجنيه الإسترليني وعملات رئيسية أخرى- في أحدث تعاملات 0.204% إلى 107.88 نقاط.

وانخفض الدولار نحو 2% من أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 109.88 مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية.

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وتراجع اليورو في أحدث تعاملات 0.2% إلى 1.0362.

وارتفع الدولار 0.27% مقابل الين عند 151.9 بعد انخفاضه إلى ما دون 151 ينا للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي في التعاملات الآسيوية المبكرة.

البورصة الأميركية تترقب

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات دون تغير يذكر اليوم الجمعة في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن يتوخى البنك المركزي الأميركي المزيد من الحذر فيما يتعلق بأسعار الفائدة بعد ظهور أحدث بيانات عن الوظائف.