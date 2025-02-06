استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس في السوق الموازي بصورة نسبية بعد ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الجاري لا سيما مع تسمية أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية وزيارتيه المتتاليتين لكل من العاصمة السعودية الرياض والتركية أنقرة.

وفي التعاملات الرسمية استمرت الليرة السورية في الثبات أمام الدولار، حسب نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازي

في الحسكة استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند 9600 ليرة عند الشراء و9700 ليرة عند البيع، وهي الأسعار المسجّلة أمس الأربعاء.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 9100 عند الشراء من 9200 ليرة مسجّلة مساء أمس، وزاد عند البيع إلى 9200 من 9300 ليرة مقابل الدولار.

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازي في دمشق وحلب إلى 9300 ليرة عند الشراء من 9200 مسجّلة مساء أمس، في حين انخفض سعر البيع إلى 9500 ليرة من 9400 ليرة مسجّلة أمس.

سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء، و13 ألفا و130 ليرة عند البيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم الخميس.

ويصف خبراء في الاقتصاد أسعارا دون أسعار صرف المصرف المركزي التي تجتاح أسواق الصرف الموازية في سوريا بكونها "حالة نادرة".

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

زار الرئيس السوري أحمد الشرع كلا من تركيا والسعودية بعد تسميته رئيسا لسوريا، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أصدرت الإدارة السورية الجديدة قرارات بإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وحلّ حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

خففت أميركا العقوبات على سوريا لتفتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة بالإضافة إلى تحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر المصرف المركزي.

ناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد الأسبوع الماضي احتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في أول اجتماع له مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

ارتفاع المعروض من الدولار مع إمساك المصرف المركزي باحتياطات من الليرة.

لا تضخ بنوك سوريا الليرة في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين إلى الاستغناء عن الدولار للحصول على الليرة من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.