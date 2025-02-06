المؤشر الأوروبي بأعلى مستوى له بفضل نتائج أعمال قوية

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الخميس بقيادة قطاع التعدين بفضل نتائج أعمال وتوقعات قوية أصدرتها الشركات، وذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات التوصل إلى سلام في أوكرانيا.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.2%، مع ارتفاع المؤشرات القياسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنحو 1.5% لكل منها.

وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الموارد الأساسية الأرباح بين القطاعات، وذلك بارتفاعه 4% بعد أن توقعت شركة أرسيلور ميتال (أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم) تحسن الطلب على الصلب في 2025، مما أدى إلى ارتفاع سهمها 13.3%.

وتقدمت شركة التعدين السويدية بوليدن 13% على خلفية ارتفاع أكبر من المتوقع في الأرباح الأساسية للربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت شركة أوروبس أرباحا فصلية قبل خصم الضرائب تجاوزت توقعات السوق، مما أدى إلى ارتفاع سهم أكبر منتج للنحاس في أوروبا بما يعادل 7.4%. وساعد ارتفاع أسعار المعادن الأساسية في تعزيز مكاسب القطاع.

وقفزت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأقرب جغرافيا لروسيا، ومنها مؤشر النمسا الذي صعد 3.4% وبولندا الذي ارتفع 2.6%، وفنلندا بما يعادل 1.8%، وذلك بعد تقرير ذكر أن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، مما أثار توقعات بأن اتفاقا لإنهاء الصراع الأوكراني الروسي المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات قد يكون وشيكا.

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وتفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها في وول ستريت في الأسابيع الستة الأولى من 2025 في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى الاستفادة من التقييمات المنخفضة لشركات المنطقة في الوقت الحالي، وذلك في ضوء توقعات بسياسات أكثر تحفيزا.

ومع ذلك يترقب المستثمرون التطورات بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية هذا الأسبوع، مما دفع بكين إلى الرد بتدابير مماثلة.

ومن بين الشركات الأخرى، صعد سهم شركة الشحن الدانماركية ميرسك بنسبة 6.3% بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أعلى من التوقعات.

وارتفع سهم أسترازينيكا 5.9% بفضل إعلان توقعات للمبيعات خلال العام الجاري أعلى من تقديرات المحللين.

وتقدم سهم سوسيتيه جنرال 13.2% بعد أن زادت الأرباح الفصلية للبنك بأكثر من الضعف.

المؤشرات الأميركية

من جهتها فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال شركات، منها هانيويل، وترقب الخطوة التالية للرئيس ترامب فيما يتعلق بالقيود التجارية وغيرها من السياسات.

وعند الافتتاح:

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 75.9 نقطة أو 0.17% إلى 44 ألفا و949.19 نقطة.

صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 10.7 نقاط أو 0.18% إلى 6072.22 نقطة.

تقدم المؤشر ناسداك المجمع 33.5 نقطة أو 0.17% إلى 19 ألفا و725.827 نقطة.

المؤشر الياباني

وكان المؤشر نيكي الياباني قد ارتفع عند الإغلاق اليوم الخميس مقتفيا أثر مكاسب الليلة الماضية في وول ستريت حتى مع ارتفاع الين بفضل توقعات قوية بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة.

أغلق نيكي على زيادة نسبتها 0.6%مسجلا 39 ألفا و66.53 نقطة

صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 2752.2 نقطة.