سول تنشئ صندوقا بقيمة 23 مليار دولار لدعم قطاعي البطاريات والتكنولوجيا

تهدف كوريا الجنوبية إلى استثمار ما لا يقل عن 34 تريليون وون (23 مليار دولار) لمساعدة الشركات على تطوير التقنيات المتطورة في قطاعي البطاريات والتكنولوجيا الحيوية بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمنافسة من الصين.

وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستنشئ صندوقا جديدا تابعا لإدارة بنك التنمية الكوري المملوك للدولة لتقديم قروض بفائدة منخفضة وشراء حصص في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، ولم يحدد تاريخ البدء أو الجدول الزمني لإتمام الاستثمارات أو تفاصيل جمع الأموال.

يأتي الإعلان بعد يوم من زيارة الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان إلى العاصمة سول التقى خلالها مسؤولين تنفيذيين من شركتي صناعة الرقائق سامسونغ و"إس كيه"، وشركة الإنترنت كاكاو.

لجنة الذكاء الاصطناعي

وقالت الوزارة إن الحكومة ستطلق كذلك لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن لجعل البلاد واحدة من الدول الثلاث (أميركا والصين وكوريا الجنوبية) الرائدة في هذا المجال عالميا، مضيفة أن تكنولوجيا شركة ديب سيك الناشئة الصينية جاءت بمثابة "صدمة جديدة".

وستناقش الوزارة في البرلمان التعديلات المطلوبة للقوانين ذات الصلة في مارس/آذار.

إعلان

وفي ديسمبر/كانون الأول، كشفت الحكومة عن خطط لاستثمار 38 مليار دولار لبناء سلاسل توريد جديدة للسيارات الكهربائية والبطاريات لمواجهة هيمنة الصين.

وتواجه كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر مصدري الرقائق في العالم، حالة من عدم اليقين بشأن تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

يشار إلى أن لدى كوريا الجنوبية شركة الاستثمار الكورية (Korea Investment Corporation – KIC) وهي صندوق سيادي، تأسست عام 2005 لإدارة جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد واستثمارها في الأصول العالمية، مثل الأسهم والسندات والبنية التحتية والعقارات.

وحتى نهاية عام 2023 بلغت صافي أصول شركة الاستثمار الكورية نحو 190 مليار دولار.