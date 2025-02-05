النفط يتراجع مع زيادة المخزون الأميركي والمخاوف من حرب تجارية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع زيادة المخزون الأميركي والمخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة، مما طغى على مساعي الرئيس دونالد ترامب المتجددة للقضاء على صادرات الخام الإيراني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا -أي 0.77%- إلى 75.60 دولارا، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا -أي 0.78%- متراجعا إلى 72.13 دولارا في أحدث تعاملات.

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أداء أمس

وهبط خام غرب تكساس الوسيط في مرحلة ما أمس الثلاثاء 3%، وهو أدنى مستوى منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم ردا على الرسوم الأميركية على الصادرات الصينية.

لكن الأسعار انتعشت بعد أن عاود ترامب حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران لتقليص برنامجها النووي التي أقرها في ولايته الأولى، والتي خفضت صادرات الخام الإيراني إلى الصفر بهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وقال جون رونغ ييب خبير الأسواق لدى "آي جي" إن البيانات التي صدرت الليلة الماضية وأظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركي بأكثر من المتوقع أثرت على السوق اليوم.

وأشارت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي إلى أن مخزونات الخام ارتفعت 5.03 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

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وأفادت المصادر بأن مخزونات البنزين زادت 5.43 ملايين برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 6.98 ملايين برميل.

مخاوف

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون النفطي الرسمية للحكومة الأميركية اليوم الأربعاء.

وتشير زيادة مخزونات النفط الخام والوقود في أكبر مستهلك للنفط بالعالم إلى ضعف الاستهلاك، مما يزيد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية العالمية والتقديرات بالنسبة للطلب على الطاقة.

وقال محللون في "غولدمان ساكس" بمذكرة أمس الثلاثاء إن تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية الصينية على أسعار الطاقة سيكون محدودا "نظرا لأن العرض والطلب العالميين على هذه السلع الأساسية لن يتأثرا بسبب الرسوم الجمركية الصينية".

وأضافوا أن البلدين سيكونان قادرين على إيجاد أسواق بديلة.

ورغم تصريح ترامب بأنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران فإنه وقّع مذكرة رئاسية تعيد الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة صارمة تجاه طهران.

وقال محللون لدى "إيه إن زد" اليوم الأربعاء استنادا إلى بيانات تتبع السفن إن خطة ترامب قد تؤثر على نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الذي تصدّره إيران.