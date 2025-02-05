تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء في السوق الموازية بالمحافظات السورية في حين سجّل ثباتا في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 9 آلاف ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 7900 ليرة مسجّلة مساء أمس الثلاثاء، في حين انخفض سعرها عند البيع إلى 9200 ليرة للدولار من 8 آلاف ليرة مساء أمس.

في إدلب انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 9 آلاف ليرة للدولار من 8 آلاف ليرة عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تراجع سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 9100 ليرة من 8100 ليرة.

في الحسكة تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 9500 ليرة مقابل الدولار من 8800 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين انخفض سعر البيع إلى 9600 من 8900 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفا و130 ليرة عند البيع وفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارتين إلى السعودية وتركيا بعد أيام من تسميته رئيسا لسوريا.

ألغت الإدارة السورية الجديدة العمل بدستور سنة 2012، وحلّت حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر المصرف المركزي.

تناول وزير المالية السوري محمد أبازيد بالنقاش الأسبوع الماضي احتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

يزيد المعروض من الدولار الأميركي، ويمسك المصرف المركزي باحتياطات من الليرة.

لا تعمل بنوك سوريا على ضخ الليرة بالسوق، وهو ما يدفع التجار والمصنعين إلى الاستغناء عن الدولار للحصول على الليرة من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

رفع التعريفة الجمركية للاستيراد سيحفز الإنتاج والاستثمار، ويدعم المنتج المحلي، ويحد من استنزاف الدولار.