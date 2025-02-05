أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا".

ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم.

وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من:

تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات.

الوفاء بدورها في إعادة التوزيع.

تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية.

ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة.

عجز الموازنات

ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا:

خفض الإنفاق الحكومي.

زيادة الضرائب.

الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.

الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية

الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة.

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ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية:

الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال.

الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة.

وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية.

إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025

اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول.

وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها.

مصر

تبلغ الموازنة العامة لمصر 6.6 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.61 ألف دولار سنويا.

وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي:

الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:

ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار).

الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار).

الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار).

الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:

الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار).

موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار).

فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار).

إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار).

الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار).

السعودية

تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا.

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تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي:

الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل:

الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار).

الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار).

الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار).

ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار).

الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل:

الإيرادات النفطية

الأرباح من الاستثمارات

ودائع الحكومة

مبيعات السلع والخدمات

الجزاءات والغرامات

الجزائر

تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا.

تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها:

الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار).

الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار).

مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار).

مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار).

المغرب

تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا.

تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار).

تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار).

قطر

تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا.

تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل:

إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار).

الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار).

الكويت

تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا.

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تبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل:

الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار).

الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها:

الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار).

إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار).

المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار).

إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار).

سلطنة عمان

تبلغ الموازنة العامة لسلطنة عمان 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.36 ألف دولار سنويا.

تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل:

الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار).

صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار).

الإيرادات غير النفطية:

الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار).

الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار).

الأردن

تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار).

يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا.

وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل:

الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى:

الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة.

الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية.

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