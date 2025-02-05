أردوغان يعلن مبادرة لتوظيف الشباب وتعزيز سوق العمل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق برنامج "إيشكور للشباب"، وهو مبادرة تهدف إلى دعم وتوظيف مليون طالب على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز سوق العمل وتحقيق مزيد من الاستقرار في معدلات التوظيف، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة ديلي صباح التركية.

تفاصيل المبادرة الجديدة

وخلال فعالية إطلاق البرنامج في أنقرة، أوضح أردوغان أن البرنامج، الذي تديره مؤسسة التشغيل التركية (İŞKUR)، سيوفر دعما ماليا وتدريبات عملية لآلاف الشباب بهدف تأهيلهم لسوق العمل مع استمرارهم في الدراسة.

وقال أردوغان: "نهدف إلى إشراك 200 ألف طالب في البرنامج هذا العام، على أن يصل العدد إلى مليون طالب خلال السنوات الأربع المقبلة"، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل أقساط التأمين قصيرة الأجل للمشاركين.

وسيتيح البرنامج فرصا لاكتساب المعرفة والخبرة في مجالات البحث والتطوير، وأنظمة المعلومات والتكنولوجيا، إضافة إلى تدريبات في البحث عن عمل، ومحو الأمية المالية، وإعداد السير الذاتية، وتقنيات المقابلات الوظيفية.

وسيحصل المشاركون في البرنامج على تعويض مالي يومي بأكثر من ألف ليرة تركية، حيث يمكن للطلاب الذين يحضرون 5 أيام في الشهر الحصول على 5415 ليرة، في حين سيحصل الذين يحضرون 14 يوما على نحو 15162 ليرة.

خطة ثلاثية

وإلى جانب برنامج الشباب، كشف الرئيس التركي عن "الإستراتيجية الوطنية للتوظيف"، وهي خطة تمتد 3 سنوات وتركز على عدة محاور رئيسة، منها:

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تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

تحسين مواءمة المهارات بين الباحثين عن العمل واحتياجات القطاعات المختلفة.

مكافحة التوظيف غير الرسمي من خلال سياسات رقابية مشددة.

تحسين شمولية نظام الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المسجلين فيه.

انخفاض معدلات البطالة واستقرار سوق العمل.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مقارنة بـ8.7% في الشهر الذي سبقه. وبلغ معدل البطالة بين الرجال 7%، في حين بلغ 11.7% بين النساء.

ورغم تطبيق الحكومة سياسات نقدية ومالية مشددة لمكافحة التضخم، والذي انخفض إلى 42.12% في يناير/كانون الثاني 2025، فإن سوق العمل أظهر مقاومة قوية للتقلبات الاقتصادية.

وشهدت تركيا خلال العام الماضي زيادة في القوى العاملة بمقدار 925 ألف شخص، ليصل إجمالي القوى العاملة إلى 35.82 مليون شخص، بينما ارتفع عدد العاملين إلى 32.75 مليون، بزيادة قدرها 986 ألف شخص.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، أشار أردوغان إلى أن عدد النساء العاملات ارتفع بمقدار 397 ألف امرأة، وأن نسبة مشاركتهن في القوى العاملة زادت بمقدار 1.1%، وهذا يعكس تحسنا في جهود الحكومة لدعم النساء في بيئة العمل.

خفض البطالة وزيادة معدلات التوظيف

وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2028، أبرزها:

خفض معدل البطالة إلى 7.5%.

رفع نسبة التوظيف إلى 52.5%.

تقليل معدل التوظيف غير الرسمي إلى 23.4%.

خفض معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6%.

رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 40.1%.

القطاعات المستهدفة في البرنامج

وتم تحديد عدة قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتوظيف، من بينها:

قطاع النسيج والملابس الجاهزة.

قطاع السيارات.

قطاع الصلب والألمنيوم.

قطاع الكيميائيات.

قطاع الآلات والكهرباء.

قطاع السياحة.

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وأكد أردوغان أن "معدلات التوظيف ستشهد زيادة ملحوظة، وسيتم تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل"، مشيرا إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من التمييز وتقليل التوظيف غير الرسمي.

وأضاف: "سيتم تطوير برامج تدريبية جديدة لمواءمة القوى العاملة مع التحولات الرقمية والبيئية، وهذا يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز الإنتاجية".

ويعد برنامج إيشكور للشباب والإستراتيجية الوطنية للتوظيف خطوة رئيسة ضمن خطة تركيا طويلة الأمد لتحقيق سوق عمل مستقر ومزدهر.