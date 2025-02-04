واصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء الارتفاع في السوق الموازية مع توجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة الشرع بعد زيارة له إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما أعطى إشارة إلى السوق باستقرار الإدارة الجديدة مع زيادة احتمال تطوير العلاقات الاقتصادية مع عدة بلدان.

سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 8300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 9 آلاف مسجلة مساء أمس، في حين زاد سعرها عند البيع إلى 8400 ليرة للدولار من 9100 مساء أمس.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 8100 ليرة للدولار من 9 آلاف ليرة عند الشراء، وعند البيع زاد سعر العملة السورية أمام الدولار إلى 8200 ليرة من 9100 ليرة.

في الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عند الشراء إلى 8600 ليرة مقابل الدولار من 9100 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين زاد سعر البيع إلى 8700 من 9200 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفا و130 ليرة عند البيع وفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

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ويصف خبراء في الاقتصاد أسعارا دون أسعار صرف المصرف المركزي التي تجتاح أسواق الصرف الموازية في سورية بكونها "حالة نادرة".

لماذا تواصل الليرة السورية الارتفاع؟