المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية للربط الكهربائي

وقّع المغرب وموريتانيا، الثلاثاء، اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين، حسب بيان للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب (حكومي)، صدر عقب ترؤس مدير عام المكتب طارق همان ومدير عام الشركة الموريتانية للكهرباء سيدي سالم محمد العبد اجتماعا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط شهد التوقيع على الاتفاقية.

وذكر البيان "أنه تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وفي إطار المبادرة الملكية الأطلسية (تتيح لدول الساحل الأفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي) الرامية إلى تعزيز العلاقات الأفريقية جنوب-جنوب، يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين البلدين خطوة كبيرة من شأنها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين".

وأوضح أن الربط الكهربائي بين البلدين يفتح آفاقا للتبادل الطاقي بينهما وبين أوروبا وغرب أفريقيا، في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.

وأوضح البيان أن "المشروع سيمكّن من الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء بالبلدين، في ظل هدف أسمى يتجلى في تحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة بالبلدين".

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وعقب توقيع الاتفاقية، شرعت الفرق التقنية التابعة للمكتب المغربي والشركة الموريتانية في التشاور للشروع في تنفيذ المشروع، وفق البيان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي ووزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد بالعاصمة المغربية الرباط مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين.

وتصنف موريتانيا ضمن الأغلى في أسعار الكهرباء بالمنطقة، وتسعى لتخفيض الكلفة باستيراد الطاقة، وتأمين بعض احتياجاتها من الكهرباء عبر الربط مع المغرب.

ويتوقع أن تستفيد موريتانيا من تجربة المغرب في الإنتاج الكهربائي، لا سيما أنه يغطي جميع مناطقه بالكهرباء، ويسعى إلى إنتاج 52% من احتياجاته عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.