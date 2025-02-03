أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا أمس بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، وطالبها بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوّض النمو العالمي وتؤجّج التضخم.

وفي 3 أوامر تنفيذية، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وفي النقاط التالية نستعرض ردود أفعال مختلف الدول المتضررة والمحتمل أن تطالها الحرب التجارية:

الصين

أعلنت الصين "معارضتها بشدة" للتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على بكين.

تعهدت باتخاذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقها ومصالحها "بحزم".

ذكرت وزارة التجارة الصينية أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

بلغ حجم التجارة الصينية الأميركية نحو 500 مليار يورو خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2024، لكن الميزان غير موات إلى حد كبير للولايات المتحدة، مع عجز يبلغ نحو 260 مليار يورو خلال هذه الفترة، وفقا لأرقام واشنطن.

حسب وول ستريت جورنال، اقترحت الصين خطة لمواجهة رسوم ترامب تتضمن عرضًا للقيام بمزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة، والتعهد بعدم خفض قيمة اليوان، والالتزام بخفض صادرات سلائف الفنتانيل.

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كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو).

ستفرض كندا بدءا من الثلاثاء هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.

تؤثر هذه الرسوم على منتجات استهلاكية مثل الفواكه الأميركية وعصائر الفاكهة والخضراوات والعطور والملابس والأحذية وكذلك الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك.

قال ترودو إن أفضل طريقة لأن يفتتح ترامب عصرا ذهبيا جديدا للولايات المتحدة هي الشراكة مع كندا، وليس معاقبتها.

أعلن مسؤولون كنديون أنهم سيوفرون آلية للشركات الكندية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الانتقامية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ضد الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

المكسيك

نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم باتهام دونالد ترامب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات.

أعلنت الرئيسة القومية اليسارية عن "إجراءات جمركية وغير جمركية للدفاع عن مصالح المكسيك".

الاتحاد الأوروبي

شدّد الاتحاد الأوروبي الأحد على أن ردّه سيكون "حازما" إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على التكتل.

نددت بروكسل بفرض واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من كندا والمكسيك والصين.

نبّهت المفوضية الأوروبية بأن "الرسوم الجمركية تحدث اضطرابات اقتصادية غير ضرورية وتزيد من التضخم. وهي ضارة بجميع الأطراف".

في عام 2018، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الرد بالمثل.

بناء على ذلك، درست أوروبا على مدى أشهر سيناريوهات عدة للتأكد من جاهزيتها لأمر كهذا؛ إذا قرّر ترامب إطلاق نزاع تجاري جديد مع التكتل.

إلى الآن تقول بروكسل إنها تأمل تجنّب نزاع تجاري مع ترامب من خلال التفاوض.

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو اليوم الاثنين إن على الاتحاد الأوروبي أن يبقى متحدا للرد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات التكتل.