واصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين الارتفاع في السوق الموازية غداة زيارة قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأبقى مصرف سوريا المركزي على الأسعار من دون تغيير.

سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب إلى 9 آلاف ليرة عند الشراء من 9200 ليرة مسجّلة مساء أمس، في حين زاد السعر عند البيع إلى 9100 ليرة للدولار من 9300 مساء أمس.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 8900 ليرة مقابل الدولار من 9200 ليرة مسجلة مساء أمس عند الشراء في حين زاد سعر البيع إلى 9 آلاف ليرة من 9300 ليرة مقابل الدولار مساء أمس.

زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الحسكة عند الشراء إلى 9250 ليرة مقابل الدولار من 9800 مسجلة في آخر تعاملات أمس في حين زاد سعر البيع إلى 9350 من 9900 ليرة مقابل الدولار مسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفا و130 ليرة عند البيع وفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

عوامل تأثر سعر صرف الليرة السورية

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة للعاصمة السعودية الرياض التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأبدى رغبة في التعاون الاقتصادي مع المملكة.

قالت الرئاسة التركية اليوم الاثنين إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور أنقرة غدا الثلاثاء بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قرارات الإدارة السورية الجديدة التي شملت إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وحلّ حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد الأسبوع الماضي احتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر المصرف المركزي.

لا تضخ بنوك سوريا الليرة بالسوق، وهو ما يدفع التجار والمصنعين إلى الاستغناء عن الدولار للحصول على الليرة من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

يزيد المعروض من الدولار الأميركي، ويمسك المصرف المركزي باحتياطات من الليرة.

رفع التعريفة الجمركية للاستيراد سيحفز الإنتاج والاستثمار، ويدعم المنتج المحلي، ويحد من استنزاف الدولار.