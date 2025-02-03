تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، اليوم الاثنين، في تعاملات البنوك بنحو 10 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش)، في حين استقر لدى البنك المركزي المصري.

سعر صرف الجنيه المصري في البنوك

تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 10 قروش أمام الدولار إلى 50.32 جنيها عند الشراء في بنك "إتش إس بي سي" وبنك قطر الوطني وبنك تنمية الصادرات وكريدي أغريكول والكويت الوطني وبنك الشركة المصرفية وبنك أبوظبي الإسلامي، في حين بلغ سعر البيع في هذه البنوك 50.42 مقابل الدولار.

سجل سعر صرف الجنيه المصري عند الشراء 50.31 جنيها في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك فيصل وبنك البركة والمصرف العربي والأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبلغ سعر البيع 50.41.

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر (أكبر بنكين حكوميين) بلغ سعر صرف الجنيه المصري عند الشراء 50.30، في حين سجّل سعر البيع 50.40.

سعر صرف الجنيه في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في المصرف المركزي عند الشراء 50.17 ارتفاعا من 50.18 مسجلة في آخر يومي تعاملات في الشهر الماضي، في حين يبلغ سعر البيع 50.27 مقابل الورقة الخضراء.

سعر صرف الجنيه في السوق الموازي

وترتفع أسعار البيع والشراء بهامش ضئيل في تعاملات السوق الموازي مع استمرار البنوك المصرية في توفير العملات الأجنبية للاستيراد، وتشير منصات ترصد تعاملات السوق الموازي إلى أن سعر الشراء يبلغ 50.43 جنيها للدولار في حين يبلغ سعر البيع 50.67 مقابل الدولار.

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