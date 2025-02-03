تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الاثنين
3/2/2025-|آخر تحديث: 3/2/202505:02 م (توقيت مكة)
تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، اليوم الاثنين، في تعاملات البنوك بنحو 10 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش)، في حين استقر لدى البنك المركزي المصري.
سعر صرف الجنيه المصري في البنوك
- تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 10 قروش أمام الدولار إلى 50.32 جنيها عند الشراء في بنك "إتش إس بي سي" وبنك قطر الوطني وبنك تنمية الصادرات وكريدي أغريكول والكويت الوطني وبنك الشركة المصرفية وبنك أبوظبي الإسلامي، في حين بلغ سعر البيع في هذه البنوك 50.42 مقابل الدولار.
- سجل سعر صرف الجنيه المصري عند الشراء 50.31 جنيها في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك فيصل وبنك البركة والمصرف العربي والأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبلغ سعر البيع 50.41.
- في البنك الأهلي المصري وبنك مصر (أكبر بنكين حكوميين) بلغ سعر صرف الجنيه المصري عند الشراء 50.30، في حين سجّل سعر البيع 50.40.
سعر صرف الجنيه في البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في المصرف المركزي عند الشراء 50.17 ارتفاعا من 50.18 مسجلة في آخر يومي تعاملات في الشهر الماضي، في حين يبلغ سعر البيع 50.27 مقابل الورقة الخضراء.
سعر صرف الجنيه في السوق الموازي
وترتفع أسعار البيع والشراء بهامش ضئيل في تعاملات السوق الموازي مع استمرار البنوك المصرية في توفير العملات الأجنبية للاستيراد، وتشير منصات ترصد تعاملات السوق الموازي إلى أن سعر الشراء يبلغ 50.43 جنيها للدولار في حين يبلغ سعر البيع 50.67 مقابل الدولار.
إعلان
أنباء مؤثرة على استقرار سعر صرف الجنيه المصري
- أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري اليوم أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء اليوم الاثنين بمتوسط عائد 4.25%.
- قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لشركة (إيه.بي مولر ميرسك) العملاقة للشحن إن ثمة مؤشرات على عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر، وحث الشركة على أخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الخطط والجداول الملاحية، وذلك بعد أن خسرت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة في 2024.
- أتمت مصر أواخر الشهر الماضي بيع سندات دولية بملياري دولار، وهي السندات الأولى الدولية المقوّمة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ 4 سنوات، ونقلت وكالة رويترز عن مصرفي مصري قوله إن الإصدار سيسهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر.
- قال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ في المجمل 5.9 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.
- قال البنك المركزي إن تحويلات المصريين في الخارج أسهمت في تعويض تراجع عائدات القناة، مشيرا إلى أن التحويلات زادت للضعف تقريبا إلى 8.3 من 4.5 مليارات دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023.
- زاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليارات دولار من 4.5 مليارات دولار.
المصدر : الجزيرة + رويترز