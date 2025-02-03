ترامب: سيكون لدينا صندوق ثروة سيادي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي، وقال إن الصندوق قد يشتري تيك توك.

وقال ترامب في مكتبه البيضاوي "علينا الاستفادة مما تكتنزه بلادنا من موارد"، مضيفا "سوف نأمّن الكثير من الموارد لصندوق الثروة السيادية".

وكان تم وقف تطبيق تيك توك لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإما مواجهة الحظر الذي نفذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في الـ20 من الشهر ذاته، أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوما.

وقال ترامب إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير/شباط الجاري.

أهمية تيك توك أميركيا

يستخدم ما يقرب من 170 مليون أميركي تطبيق تيك توك، وله شعبية طاغية بين صغار السن من الشباب وطلاب المدارس، وفي المتوسط يقضي الأميركي 51 دقيقة يوميا على التطبيق.

وتقدر القيمة السوقية للتطبيق بين 40 و50 مليار دولار.

وتقدر قيمة عائداته الإعلانية في أميركا عام 2024 بما يقرب من 16 مليار دولار، وفقا لشركة أبحاث "إي ماركتر" (eMarketer).

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ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل. ويمنح القانون الأميركي إدارة ترامب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو "كاب كت" وتطبيق التواصل الاجتماعي "ليمون 8″، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ السبت.