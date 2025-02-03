ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لشهر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّته "تروث سوشال" اليوم الاثنين تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية "فورا" كان سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وقال الرئيس الأميركي إنه أجرى "محادثة ودية جدا مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم"، وأوضح أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرا ستجري مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" مع المكسيك.

وأضاف ترامب "سنجري خلال تجميد الرسوم الجمركية مفاوضات يرأسها 3 وزراء أميركيين ومسؤولون مكسيكيون رفيعو المستوى".

من جهتها أكدت الرئيسة المكسيكية أن الولايات المتحدة وافقت على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة مكسيكو سيتي، قالت شينباوم إنها اقترحت على ترامب خلال محادثة تلفونية تجميد الرسوم الجمركية التي كانت واشنطن تعتزم فرضها غدا على المكسيك ووافق على تعليقها لشهر، حتى مناقشة الأمر بشكل موسع بين الطرفين.

وأضافت أن الفرق المكسيكية والأميركية ستبدأ اليوم العمل على مجالي الأمن والتجارة، مشيرة إلى أن المكسيك ستنشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني على الحدود فورا لمنع تهريب المخدرات للولايات المتحدة.

وقالت "اتفقنا على أن تلتزم الولايات المتحدة بالعمل على منع تهريب الأسلحة عالية الذخيرة إلى المكسيك".

فرض رسوم جمركية

وكان ترامب وقع السبت الماضي أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهدد بفرض رسوم أيضا على واردات الاتحاد الأوروبي.

إعلان

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فقد وقع ترامب أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من المكسيك.

ويبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، مما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.

بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.

وحينها ردت المكسيك بالقول إنها ستفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة.

وكتبت رئيسة المكسيك حينها على منصة إكس "نرفض في شكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية"، معلنة عن "إجراءات جمركية" ضد واشنطن.

وكانت الحكومتان الكندية والمكسيكية أعلنتا في وقت سابق أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، في وقت حاولتا فيه طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.