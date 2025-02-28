مباحثات مغربية مصرية لتعزيز المبادلات التجارية

بحث كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة المغرب الرسمية، عقب لقاء جمع كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس.

وبحث الطرفان تشجيع دينامية الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وفق المصدر ذاته.

وأكد حجيرة أنه "تم خلال اللقاء استعراض أرقام المبادلات التجارية والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب".

ونوّه بـ"الإرادة القوية للجانب المصري لتنظيم بعثة لفائدة المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة".

وسجل أنه "في إطار هذه المبادلات التجارية، سيتم إعطاء الأولوية لمنتجات أخرى من أجل تعزيز الصادرات المغربية إلى مصر".

من جانبه، أبرز الخطيب أن "هذا اللقاء بحث المبادلات التجارية، وسبل مواصلة تعزيزها لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين".

وأضاف أنه تم تدارس الإجراءات والتدابير العملية التي سيتم إرساؤها بهذا المجال، وسيتم أيضا ضمان تتبع سيرها من قبل الجانبين.

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وأكد الوزير المصري أن المنتجات المغربية ليست ممنوعة، وأن السوق المصرية تظل مفتوحة أمام الصادرات المغربية.

ويسعى المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين، خاصة مع الدول الأفريقية، على اعتبار أن مبادلاته مع الاتحاد الأوروبي تشكل أزيد من 60% من إجمالي مبادلاته التجارية، مقابل 7.6% مع الدول الأفريقية، وفق إحصاءات رسمية صدرت عام 2023.