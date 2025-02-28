إغلاق الحدود بين باكستان وأفغانستان يعطل التجارة وحركة الأفراد

قال مسؤولون إن استمرار إغلاق معبر تورخام الرئيسي على الحدود بين أفغانستان وباكستان لمدة تقارب الأسبوع أدى إلى تعطيل التجارة الثنائية وحركة تنقل الأفراد، مما تسبب في خسائر مالية للتجار وترك العديد من الأفراد عالقين في ظروف شتوية قاسية.

وظل معبر تورخام الحدودي مغلقا منذ 21 فبراير/شباط بعد أن أغلقته باكستان على خلفية نزاع بشأن بناء أفغانستان موقعا حدوديا.

وقال مدير غرفة التجارة والصناعة المشتركة ضياء الحق سرهادي إنه منذ ذلك الحين تقطعت السبل بأكثر من 5 آلاف شاحنة ومركبة تحمل بضائع، من بينها فواكه وخضراوات، على جانبي الحدود، في انتظار إعادة فتح طريق التجارة.

ويعد معبر تورخام ممرا حيويا لنقل البضائع بين باكستان ودول آسيا الوسطى، ودعا سرهادي البلدين إلى حل الخلاف بينهما حتى تستأنف التجارة الثنائية وحركة تنقل الأفراد.

يقول سائق الشاحنة نجيب الله إنه اضطر للنوم في سيارته لأنه لا يستطيع تركها دون حراسة على الطريق. وقال للصحفيين "نطالب (المسؤولين في باكستان وأفغانستان) أن يرحمونا لأننا نعاني دون أي سبب".

وقد تقطعت السبل بالمئات من الأفراد بالقرب من الحدود، ويقول مصطفى خان (سائق) إنه كان يأمل في العودة إلى مدينته بيشاور شمال غرب باكستان بعد تسليم إمدادات الأسمنت بمدينة جلال آباد الأفغانية، لكن "أنا عالق هنا منذ الجمعة الماضية، وليس لدي أي فكرة عن عدد الأيام التي سنواجه فيها هذه المشكلة".

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وقال فرهاد نصرت، وهو مواطن أفغاني، إنه كان عائداً إلى منزله مع والدته وأطفاله، وأجبرهم إغلاق المعبر الحدودي على قضاء أيامهم ولياليهم في المنطقة المفتوحة، مناشدا السلطات الباكستانية إعادة فتح الحدود.

ومن جانبها، قالت السلطات إن مئات الباكستانيين تقطعت بهم السبل أيضًا على الجانب الآخر من الحدود.

ولم يصدر تعليق فوري من باكستان. لكن عبد الجبار حكمت (المفوض على الجانب الأفغاني من الحدود) أكد إغلاق باكستان للحدود.

وقال حكمت "عندما تقوم السلطات الباكستانية بأعمال بناء على جانبها فإننا لا نقول شيئا. ولكن عندما نفعل شيئا فإنهم يغلقون الحدود".

سياج حدودي

وقال عبد السلام جواد المتحدث باسم وزارة التجارة والتجارة الإلكترونية الأفغانية إن باكستان أغلقت المعبر الحدودي من جانب واحد، وإن السلطات الأفغانية تحاول حل هذه المشكلة.

وقال إن الإغلاق أثر على تجارة الترانزيت في أفغانستان غير الساحلية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل لكن مسؤولين محليين آخرين من حركة طالبان الأفغانية وباكستانيين قالوا إن من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل على الجانبين نساء وأطفال ومرضى أفغان كانوا إما عائدين إلى ديارهم أو يريدون السفر إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي.

ويعد إغلاق الحدود في تورخام أمرًا شائعًا بسبب الخلافات حول المواقع الجديدة على طول خط دوراند الذي يسهل اختراقه، والذي لم تعترف به أفغانستان رسميًا مطلقًا. وفي الوقت نفسه، أكملت باكستان تقريباً بناء سياج حدودي لتعزيز السيطرة.

ويقع معبر تورخام على أطراف إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حيث يستهدف مسلحو حركة طالبان الباكستانية قوات الأمن بشكل متكرر.