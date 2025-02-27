ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية في حين سجّل ثباتا في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب والحسكة إلى 9 آلاف و900 ليرة عند الشراء من 10 آلاف ليرة مسجّلة أمس، وإلى 10 آلاف و100 ليرة عند البيع من 10 آلاف و200 ليرة مسجّلة أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

سجّل سعر صرف الليرة السورية ثباتا مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

عوامل داخلية

تلقت سوريا 300 مليار ليرة مؤخرا قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

تراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين.

حلّ جيش النظام السابق وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

عوامل خارجية

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.