الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامب

تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد إشارات مختلطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في شهرين مدفوعة بإلغاء ترامب ترخيصًا كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.

الذهب

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2888 دولارا للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.06% إلى 2899.40 دولارا.

وتعافت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، من موقع تيستيلايف لتحليلات الاستثمار "يبدو أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يضغطان على الذهب قليلا في هذه الجلسة" مضيفا أن الاتجاه هو صعود الذهب بشكل عام قائم إلى حد كبير.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره غدا الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات التي تؤكد مسار أسعار المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.25% عند 31.77 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.32% إلى 973 دولارا، واستقر البلاديوم عند 930.12 دولارا.

الدولار

ارتفع الدولار فوق أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع تزايد حالة عدم اليقين بسبب التعهدات الغامضة من الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على أوروبا وتأجيله مرة أخرى فرض هذه الرسوم على كندا والمكسيك.

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وتراجع اليورو إلى 1.04476 دولار بعد أن تجاوز أمس أعلى مستوى له في شهر والذي سجله في الجلسة الماضية عند 1.0529 دولار، وسط حالة ترقب من المتعاملين بعد طرح ترامب أمس فكرة فرض رسوم جمركية "مضادة" بنسبة 25% على السيارات وسلع أوروبية أخرى.

وينتظر المستثمرون أنباء عن أي تقدم للمحافظين في تشكيل حكومة ائتلافية بعد فوزهم في الانتخابات الألمانية.

وقال ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا قد تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان بدلا من الموعد المقرر سابقا في 4 من مارس/ آذار.

ولكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال إن خطة الرسوم على السلع المكسيكية والكندية لا تزال قائمة "حتى هذه اللحظة" لحين مراجعة ترامب إجراءات اتخذها البلدان لتأمين الحدود ووقف تدفق المهاجرين ومخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأبقى الارتباك العملات في نطاقها المسجل في الآونة الأخيرة إلى حد كبير، وانخفض الدولار الكندي ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، في حين حوم البيزو المكسيكي حول 20.423 مقابل الدولار بعدما ارتفع لفترة وجيزة إلى مستوى 20.286 عقب تصريحات ترامب.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن الأسواق تنتظر على ما يبدو محفزا أكبر، وهو ما لم تفعله "الرسائل المتضاربة" التي وجهها ترامب.

وأضاف "نعلم أن ترامب يستطيع أن يقول ما يريد وقتما يريد، لكنه لا ينفذ إلا بعضا من تهديداته، ومن المرجح أن هذا هو السبب الذي جعل تجار العملة يتعاملون مع تعليقاته الأخيرة بهدوء".

وساعدت المخاوف بشأن التجارة العالمية على دفع مؤشر الدولار بعيدا عن أدنى مستوى له في أكثر من شهرين والذي لامسه يوم الاثنين عند 106.12. وظل منخفضا بنحو 4% عن أعلى مستوى في أكثر من عامين والذي سجله في يناير/ كانون الثاني مع تأجيج الرسائل المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية المخاوف حيال النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.2% إلى 106.62 قبل التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأخير والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الخميس.

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ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وكلاهما تحديدا عرضة لمخاطر نشوب حرب تجارية عالمية، إلى أدنى مستوى لهما في أسبوعين.

وصعد الدولار 0.46% إلى 149.76 مقابل الين في أحدث التعاملات، لكنه يظل قريبا من أدنى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وهبط الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله أمس عند 1.2717 دولار، وبلغ في أحدث التعاملات 1.2671 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 3.16% إلى 86 ألفا و215 دولارًا بعد يوم من هبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني عند 82156.99 دولار.

النفط

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي إلغاء ترخيص كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.69% إلى 73.03 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.73% إلى 69.12 دولارا للبرميل.

وكان كلا الخامين قد بلغا عند تسوية جلسة الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ 10 ديسمبر/كانون الأول بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية، في مؤشر على ضعف الطلب، إلى جانب الآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

وتصدر شيفرون حوالي 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن الشركة لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.

وقال رئيس وحدة إن إس تريدينغ التابعة لنيسان سكيوريتيز، هيرويوكي كيكوكاوا "الأنباء المرتبطة بفنزويلا تسببت في حالة من الارتداد بعد موجة البيع الأخيرة وسط محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

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ولا يزال المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترامب، وقال الأخير إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن الجمعة لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأميركية.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد قالت الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير زيادات مفاجئة.