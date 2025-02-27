أستراليا توافق على استحواذ الخطوط القطرية على 25% من فيرجن أستراليا

وافقت أستراليا اليوم الخميس على شراء الخطوط الجوية القطرية 25% في فيرجن أستراليا من شركة الاستثمار المباشر الأميركية باين كابيتال، وهو ما يشكل تحديا لشركة الطيران كانتاس التي هيمنت لفترة طويلة على المسارات الجوية الأسترالية.

واقترحت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر/تشرين الأول شراء حصة الأقلية بمبلغ غير معلن بعد أن رفضت الحكومة الاتحادية في 2023 طلبات شركة الطيران الشرق أوسطية بتسيير خدمات إضافية إلى سيدني وملبورن وبرزبين وبيرث.

تعزيز المنافسة

وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الصفقة من المتوقع أن تعزز المنافسة في قطاع الطيران وتأتي بعد محادثات مكثفة من قبل الحكومة مع الصناعة والنقابات والأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف في بيان: "قراري يتماشى مع نصيحة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي بأن هذا الاقتراح يتفق مع المصلحة الوطنية".

وأردف: "بناء على هذه النصيحة، وافقت على هذا الاقتراح بشرط توفر شروط قابلة للتنفيذ من جهة القانون تضمن التمثيل الأسترالي في مجلس إدارة فيرجن وحماية بيانات عملائها".

ويملك وزير الخزانة الأسترالي سلطة إلغاء أي استثمارات أجنبية إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي.

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وقالت رئيسة فيرجن التنفيذية، جين هردليكا إن الصفقة "ستدعم استمرار النمو بما يتماشى مع السوق على الصعيد المحلي، وستحسن قدرتنا على المنافسة في شرائح مهمة من السوق وستضيف زخما إلى طموحاتنا فيما يتعلق بالأرباح".

وأعلنت كانتاس اليوم الخميس ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام 11% على خلفية طلب قوي، وأعلنت عن توزيعات أرباح خاصة لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

ترحيب بالمنافسة

وقالت رئيسة كانتاس التنفيذية، فانيسا هدسون في مؤتمر إعلان نتائج الأعمال عندما سُئلت عن موافقة الحكومة: "نقول دائما إننا نرحب بالمنافسة، ونقول دائما إننا لن نعارض النتيجة. إعلان اليوم كان متوقعا".

وتشير بيانات هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية إلى أن كانتاس مع ذراعها للطيران منخفض التكلفة جيت ستار تستحوذ على نحو 65% من السوق المحلية في أستراليا، بينما تستحوذ فيرجن، أكبر منافس محلي لها، على 35%.

وفي الأسبوع الماضي، أيدت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية التحالف المزمع بين فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية، والذي قد يؤدي إلى تسيير 28 رحلة ذهاب وعودة أسبوعية جديدة بين الدوحة والمدن الرئيسية في أستراليا.

وقالت فيرجن إن رحلاتها الطويلة إلى الدوحة، والتي من المتوقع أن تبدأ في يونيو/حزيران المقبل، سيتم تسييرها باستخدام طائرات مستأجرة من الخطوط الجوية القطرية وستوفر للمسافرين إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المزيد من القيمة والخيارات.

ولدى كانتاس شراكة طيران دولية مع طيران الإمارات في دبي. ولدى فيرجن اتفاق مشاركة الرمز مع الاتحاد للطيران في أبو ظبي، والتي تنتهي في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ولا تزال باين كابيتال تحتفظ بحصة أغلبية في فيرجن، والتي كانت تستهدف إدراجها بمليار دولار أسترالي (625.63 مليون دولار أميركي) قبل أن تؤجل هذه الخطط.