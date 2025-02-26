ترامب يدرس فرض رسوم جمركية على واردات النحاس الأميركية

فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في حربه التجارية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

وفي مسعى لمواجهة ما يرى مستشاروه أنه تحرك صيني للهيمنة على سوق النحاس العالمية، وقّع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء تحقيق جديد يتعلق بالأمن القومي بموجب قانون استخدمه الرئيس خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

"بتوقيت ترامب"

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن أي رسوم جمركية ستحدد من خلال التحقيق، مضيفا أن ترامب يفضل الرسوم على تحديد حصص للواردات.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن التحقيق سيكتمل سريعا "بتوقيت ترامب".

وأضاف نافارو أن الصين تستخدم الدعم الحكومي والنفوذ الاقتصادي للسيطرة على إنتاج النحاس عالميا، بالطريقة نفسها التي تهيمن بها حاليا على إنتاج الصلب والألمنيوم.

مع ذلك، فإن أكثر الدول التي قد تتأثر بأي رسوم جمركية أميركية جديدة على النحاس ستكون تشيلي وكندا والمكسيك، التي كانت أكبر الأسواق المصدرة للنحاس ومواده للولايات المتحدة في 2024، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

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النحاس

في سياق آخر، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب أنهت مبادرة لزيادة إمدادات الكهرباء في أفريقيا بعد أكثر من 10 سنوات على إطلاقها.

وأضافت بلومبيرغ -نقلا عن المصادر التي لم تسمها- أن جميع برامج مبادرة "باور أفريكا" تقريبا أدرجت على قائمة الإغلاق، وفُصل أغلب موظفيها.