تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية في مدن سوريا، في حين كانت الحسكة استثناء إذ شهد فيه سعر الصرف ارتفاعا، في الوقت الذي ثبّت فيه مصرف سوريا المركزي أسعار التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر شراء الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 9650 ليرة من 9600 ليرة مسجّلة مساء أمس، في حين انخفض سعر البيع إلى 9850 ليرة من 9800 أمس.

في الحسكة ارتفع سعر الصرف إلى 9600 ليرة من 9700 عند الشراء، وإلى 9800 ليرة من 9900 عند البيع مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

عوامل خارجية

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

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عوامل داخلية