المغرب يحصل على 168 قطارا من فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية

قال المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشغل السكك الحديدية الحكومي في المغرب، اليوم الأربعاء إن شركات فرنسية وإسبانية وكورية جنوبية فازت بمناقصات لتزويد المملكة بـ168 قطارا من أنواع مختلفة.

وبرنامج اقتناء القطارات جزء من جهود المغرب لتوسيع شبكات القطارات العالية السرعة والقطارات الرابطة بين المدن والقطارات الحضرية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، التي سيشارك المغرب في استضافتها مع إسبانيا والبرتغال في العام 2030.

تفاصيل المناقصة

وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، شملت المناقصات 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، و18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات الفائقة السرعة.

جاءت المناقصة بعد مرور أكثر من 5 سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة في المغرب "البراق" الذي تم تدشينه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ويربط هذا الخط الفائق السرعة بين طنجة (شمالي المغرب) والدار البيضاء، ويوصف بأنه "الأسرع في أفريقيا"، وبلغت الاستثمارات فيه نحو 2.3 مليار دولار.

برنامج

ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة، وفق قول وزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح الشهر الماضي.

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وحسب الوزير، فإن بلاده ستشيد 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة لصالح القطارات الفائقة السرعة، و3300 كيلومتر للخطوط الخاصة بالقطارات العادية، وذلك لربط 43 مدينة بدلا من 23 مدينة حاليا.