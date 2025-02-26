تراجع ملحوظ للعملات المشفرة وبتكوين عند أدنى مستوى لها في 3 أشهر

شهدت أسعار العملات المشفرة تراجعًا ملحوظًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة البتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ظل موجة من العوامل السلبية التي أثرت على السوق.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن المتعاملين في أسواق العملات المشفرة أصبحوا أكثر ترددًا في المجازفة، خاصة مع غياب أي خطوات ملموسة لتنفيذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكوين احتياطي إستراتيجي أميركي من البتكوين.

إلى جانب ذلك، أسهمت فضائح العملات المشفرة الأخيرة، التي شملت عملتي ترامب وليبرا، في زعزعة ثقة المستثمرين، في حين أدى الاختراق الأمني الضخم الذي تعرضت له بورصة بايبت إلى تفاقم الأزمة. وفي ظل هذه التطورات، فقدت العملات المشفرة المزيد من قيمتها، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

التقلبات لم تقتصر على السوق الرقمية فحسب، بل زاد من الضغوط الاقتصادية التراجع الملحوظ في مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، وهو ما انعكس على قوة الين الياباني.

كما خيم الحذر على الأسواق قبل إعلان نتائج أعمال شركة الرقائق الإلكترونية إنفيديا، والتي تعد من المؤشرات المهمة لأداء قطاع التكنولوجيا، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا، بما في ذلك تقارير التضخم في الولايات المتحدة.

إعلان

ووفقًا لتقرير التقييم الأسبوعي لتدفقات الأصول الرقمية الصادر عن شركة كوين شيرز، فقد شهد الأسبوع المنتهي في 21 فبراير/شباط تدفقات خارجية صافية بلغت 508 ملايين دولار من استثمارات الأصول الرقمية، مقارنة بـ415 مليون دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس ارتفاع مستوى القلق بين المستثمرين. ويرجع هذا الاتجاه إلى الغموض الذي يحيط بسياسات التعريفات الجمركية واتجاهات السياسة النقدية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في سوق العملات الرقمية.

في ظل هذه التطورات، واصلت البتكوين خسائرها لتسجل انخفاضًا بنسبة 7.6% خلال 24 ساعة فقط، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الماضي. وبهذا الهبوط، وصلت العملة الرقمية إلى مستوى 87,630.60 دولارًا للوحدة الواحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية.