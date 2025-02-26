الجزائر تتفاوض مع 7 شركات عالمية بشأن عقود المحروقات

قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة -أمس الثلاثاء- إنها وقعت عقدا مع سينوبك الصينية لتطوير واستكشاف النفط والغاز في الجزائر بقيمة 850 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان "تلتزم سوناطراك وسينوبك من خلال هذا العقد بتنفيذ برنامج أعمال أولي للبحث والتقييم بهدف تثمين وتطوير المحروقات في محيط حاسي بركان الشمالي… بين ولايتي ورقلة والمنيعة".

ولشركة سينوبك وجود في الجزائر منذ 2002، إذ تعمل بالشراكة مع سوناطراك في مكمن زارزيتين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاق يأتي وفق صيغة تقاسم الإنتاج، بعد مفاوضات مباشرة جرت بين الجانبين.

ويمتد العقد إلى 30 عاما قابلة للتمديد لـ10 سنوات أخرى، على أن تمول "سينوبك" عمليات الاستكشاف بالكامل، بينما يتم تقاسم الاستثمارات اللاحقة بنسبة 70% للشركة الصينية، و30% لسوناطراك.

ونقلت الوكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس سوناطراك التنفيذي رشيد حشيشي قوله -خلال توقيع الاتفاق- إن الشركة تتفاوض حاليا مع 7 شركات عالمية بشأن عقود المحروقات، منها سينوبيك، وإيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، وشيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان، بالإضافة إلى شركة سويدية.

وأضاف حشيشي أن التوقيع على هذه العقود سيتم على نحو متتال خلال الفترة القادمة.

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ووصف المفاوضات التي تجريها سوناطراك مع مختلف الشركات بخصوص عقود المحروقات بأنها "شاقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سوناطراك عقدت ما لا يقل عن 140 اجتماعا تفاوضيا خلال الفترة الأخيرة.