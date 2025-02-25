ستاربكس تعتزم تسريح 1100 موظف بعد إقرارها بتأثير المقاطعة

تعتزم سلسلة مقاهي ستاربكس الأميركية تسريح 1100 موظف حول العالم، في إطار جهود الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الجديد، براين نيكول، لتبسيط العمليات.

وقال نيكول، في رسالة إلى العاملين وجهت اليوم الاثنين، إن الشركة ستبلغ الموظفين الذين سيتم تسريحهم بحلول منتصف يوم غد الثلاثاء، مضيفا أن ستاربكس ستقوم كذلك بإلغاء عدة مئات من الوظائف الشاغرة.

وقال نيكول: "هدفنا هو العمل بشكل أكثر كفاءة، وزيادة المساءلة، وتقليل التعقيدات، وتحقيق أفضل تكامل".

يأتي ذلك بعد أن أكد براين نيكول منتصف الشهر الجاري أن حملة المقاطعة نصرة لغزة التي واجهتها ستاربكس العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط كان لها أثر كبير على حركة المبيعات وإيرادات الشركة.

وكانت هذه المقاطعة انطلقت في أعقاب اتهامات واسعة لستاربكس بدعمها لإسرائيل التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما وصفه نيكول بأنه "غير دقيق وغير صحيح".

وفي مقابلة مع بلومبيرغ، صرح نيكول قائلاً: "لم ندعم أية عمليات عسكرية على الإطلاق"، مضيفا أن التأثير السلبي لحملات المقاطعة لم يقتصر على الشرق الأوسط فحسب بل امتد ليؤثر أيضا على الأعمال في الولايات المتحدة.

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يُذكر أن شركة الشايع، الشريك المحلي لستاربكس في المنطقة، اضطرت العام الماضي لتسريح حوالي ألفي موظف بسبب ما وصفته بـ"ظروف السوق الصعبة".

حملات المقاطعة

وتعود جذور حملة المقاطعة إلى اتهامات موجهة ضد ستاربكس بدعم إسرائيل، وعدم اتخاذ موقف ضاغط عليها خلال حربها الوحشية في غزة.

ولقيت هذه الحملة دعمًا واسعًا من المستهلكين في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المبيعات وحركة العملاء داخل المتاجر.

ورغم محاولات ستاربكس للرد على هذه الاتهامات، إلا أن الآثار السلبية كانت واضحة على الأداء المالي والإداري.

تحديات

وأقر نيكول بأن ستاربكس تواجه تحديات متعددة، أبرزها خسائر المبيعات في المنطقة، إلى جانب مشاكل أخرى مثل طول فترات الانتظار في المتاجر وارتفاع الأسعار الذي دفع بعض المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم.

ورغم الخطط الطموحة لفتح 500 متجر جديد وإضافة 5 آلاف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة -حسب نيكول- فإن التحديات الحالية تضع ستاربكس في موقف صعب.

وكانت سلسلة متاجر القهوة الأميركية قد كشفت عن تراجع مبيعاتها 7% خلال الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، في ظل حملات المقاطعة.

وأصدرت ستاربكس بياناتها المالية للربع الأخير من العام المنصرم، والذي يبدأ مطلع يوليو/ تموز وينتهي في 29 سبتمبر/ أيلول وفقا لتقويمها الخاص.

وتراجعت أرباح شركة المقاهي إلى 909.3 ملايين دولار في ربعها الأخير من 1.21 مليار محققة في الربع المقابل من السنة التي سبقتها.

وانخفضت مبيعات متاجر ستاربكس بأميركا الشمالية والولايات المتحدة 6%، في حين تراجعت بالأسواق الدولية بنسبة 9% العام الماضي.

وشهدت مبيعات شركة المقاهي في الصين انخفاضا بنسبة 14% وفقا للبيانات نفسها.