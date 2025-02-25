الدولار والذهب يستقران وسط إقبال على الملاذ الآمن

استقر الدولار والذهب وسط إقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها مطلع الشهر المقبل.

العملات

وكان الدولار هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى أمس الاثنين.

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وقال ترامب أمس إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ "في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد" رغم الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل انقضاء المهلة في 4 مارس/آذار.

وكان كثيرون يأملون أن يتمكن أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة من إقناع إدارة ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية التي ستطبق على واردات من البلدين إلى الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها 918 مليار دولار.

وحفزت تعليقاته الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأميركية، وساهمت في استقرار الدولار -الذي انخفض بنحو 3% عن ذروة سجلها في يناير/كانون الثاني- بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع أثارت المخاوف بشأن آفاق النمو.

واستقر اليورو عند 1.0486 دولار، بانخفاض ضئيل عن أعلى مستوى له في شهر سجله أمس الاثنين في أعقاب الانتخابات الألمانية، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني عند 1.2639 دولار، وهو ما يقل قليلا أيضا عن أعلى مستوى في شهرين سجله أمس.

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واستقر الين عند 149.78 للدولار مدعوما برهانات السوق على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بعد أن سجل أقوى مستوى له منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول عند 148.5 ينا للدولار أمس الاثنين.

ووسط هذه المؤثرات استقر مؤشر الدولار، الذي يقيم أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 106.53 من أدنى مستوى له في شهرين سجله أمس الاثنين عند 106.1.

وقال كبير محللي إستراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني راي أتريل "منذ الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين، تدعم الأخبار الاقتصادية الأميركية ما يقال عن أن الولايات المتحدة تفقد نوعا ما وضعها الاقتصادي الاستثنائي. لكن كلما رأينا نبرة معقولة لتجنب المخاطر في أسواق الأسهم… يحصل الدولار على نوع من الدعم التقليدي كملاذ آمن".

وأضاف "مع اقتراب موعد الرسوم الجمركية هذه، من الصعب أن نرى تعافيا كبيرا في معنويات المخاطرة.. وهذا من شأنه أن يبقي على الدعم الدفاعي للدولار".

وسجل الدولار الكندي أضعف مستوى في أكثر من أسبوع عند 1.4257 للدولار، لكنه ظل بعيدا عن مستوى 1.4792 للدولار الذي هبط إليه في 3 فبراير/شباط الجاري في أعقاب الإعلان الأولي لترامب عن الرسوم الجمركية على كندا.

وفي أوروبا، ظل التركيز منصبًّا على السياسة الألمانية، إذ يتطلع المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى تشكيل حكومة سريعا بعد الفوز في الانتخابات يوم الأحد لكنه يواجه محادثات ائتلافية صعبة واحتمال وجود برلمان غير مستقر بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

الذهب

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.43% إلى 2939.9 دولارا للأوقية (الأونصة)، بانخفاض نحو 6 دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولارا الذي سجله أمس الاثنين، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33% إلى 2953.5 دولارا.

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وقال إستراتيجي السوق في "آي جي" يب جون رونغ إن المتعاملين في السوق يتأهبون مجددا لمخاطر التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك مع اقتراب الموعد النهائي الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أمس إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستسري "في الموعد المحدد" رغم جهود البلدين لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 4 مارس/آذار بعد تمديده سابقا.

في هذه الأثناء، يتوقع المستثمرون وخبراء الاقتصاد أن يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي "بقوة ومنهجية" للتغيرات في التضخم وسوق العمل.

ويعد الذهب استثمارا آمنا خلال فترة الغموض الاقتصادي والسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأميركي، للحصول على مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

وأما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.17 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 986.6 دولارا، في حين هبط البلاديوم 0.32% إلى 940.17 دولارا.