وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوانغتشو غوانغجانغ "جي-غاز" الصينية لتوريد 100 مليون قدم مكعب من غاز الهيليوم سنويا من قطر إلى الصين.

وبحسب بيان لشركة قطر للطاقة، فإن هذه الاتفاقية -التي تمتد 20 عاما- تعد أول اتفاقية مباشرة طويلة الأجل لتوريد الهيليوم من قطر إلى الصين.

وسيتم توريد إمدادات الهيليوم عالي النقاء من منشآت الهيليوم ذات المستوى العالمي في راس لفان، وفق البيان.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "تعتبر الصين سوقا ووجهة رئيسية للهيليوم القطري، ونحن سعيدون بالدخول في هذه الشراكة المباشرة وطويلة الأمد مع شركة جي-غاز ضمن مساعينا لتلبية الطلب المتزايد على الهيليوم في الصين وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف الوزير: "تعد قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة للهيليوم على مستوى العالم. وفي غضون سنوات قليلة، ستتضاعف قدرتنا الإنتاجية من غاز الهيليوم مع تشغيل مشاريع توسعة حقل الشمال، وهو ما سيدعم مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات التي تعتمد على الهيليوم لدفع التنمية البشرية".

نعرف جميعنا تقريبا أن الهيليوم يستخدم لنفخ البالونات، لكنه أيضا يثري حياتنا اليومية ويلعب دورا رئيسيا في تصنيع التقنيات المتطورة وفي التكنولوجيا الطبية. فما هو الهيليوم وكيف يعتبر عنصرا هاما في الصناعات الأكثر تقدما في العالم؟ دعونا نستكشف ذلك معا. pic.twitter.com/j4tlr1Mjn9 — QatarEnergy (@qatarenergy) February 25, 2025

أهمية غاز الهيليوم

يعتبر الهيليوم عنصرا أساسيا في عدد متزايد من المجالات المهمة، بما في ذلك البحث العلمي، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات عالية التقنية، واستكشاف الفضاء، وصناعات الدفاع.

يستخدم الهيليوم عالي الجودة من قطر في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وأشباه الموصلات، واللحام المتخصص، والغوص في أعماق البحار، والمبرّدات الصناعية، ولأغراض الترفيه، وغيرها.

تعتبر شركة جي-غاز شركة رائدة تعمل في مجال الغازات الصناعية في الصين الشعبية منذ أكثر من 50 عاما.

تتخصص الشركة الصينية في تصميم وتشغيل وحدات فصل الهواء، ومنشآت تخزين الغاز وتوزيعه، والتشغيل الرقمي، وحلول تطبيقات الغاز.