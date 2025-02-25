وكالة الطاقة: على أوروبا استيراد الغاز من قطر بدلا من روسيا

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الثلاثاء إن الوقت ربما يكون قد حان لأوروبا لبحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بدلا من روسيا بحلول بداية 2027.

وأضاف خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن "أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها".

وقال "ربما يكون الوقت قد حان ليحل مكان هذا الغاز الطبيعي المسال واردات من قطر ومصادر أخرى بدءا من عام 2027".

ومن المتوقع أن يظل المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية أقل من الطلب حتى 2027، عندما تكون موجة من المشروعات الجديدة في قطر والولايات المتحدة وبلدان أخرى قادرة على إطلاق إمدادات جديدة.

وفي 2024 زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي لتصل إلى نحو 20% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا من 6% في 2023.

ووفقا لبيانات الاتحاد، ظلت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال بتوريد 45% من واردات التكتل من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.