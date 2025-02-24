الذهب قرب أعلى مستوياته واليورو يرتفع مدفوعا بانتخابات ألمانيا

حوّمت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم من تراجع الدولار، في حين ارتفع اليورو بعد فوز المحافظين المعارضين في ألمانيا بالانتخابات العامة كما كان متوقعا.

ويركز المستثمرون على تقرير التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع.

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الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 2937.77 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات، وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولارا الخميس الماضي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2953.30 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن عن رسوم جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والمقرر صدوره يوم الجمعة، للوقوف بوضوح على المسار الذي سينتهجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقد يدفع ارتفاع التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

تراجعت الفضة 0.3% إلى 32.43 دولارا للأوقية.

استقر البلاتين 969.53 دولارا.

تراجع البلاديوم 0.9% إلى 959.9 دولارا.

العملات

ارتفع اليورو بعد فوز المحافظين المعارضين في ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي) بالانتخابات العامة كما كان متوقعا، في حين هبط الدولار إلى أضعف مستوياته في أكثر من شهرين بسبب المخاوف المتزايدة إزاء آفاق نمو الاقتصاد الأميركي.

ويتجه فريدريش ميرتس إلى أن يصبح المستشار القادم لألمانيا بعد تصدر حزبه الانتخابات التي جرت أمس الأحد، وتنتظره مفاوضات ائتلافية معقدة وطويلة بعد صعود تاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى المركز الثاني بعد انتخابات عكست انقساما واسعا.

ووصل اليورو في أحدث تعاملات إلى 1.0474 دولار مرتفعا بنسبة 0.15%.

ويركز المتعاملون على سرعة تكتل ميرتس في تشكيل حكومة ائتلافية لإحداث التغيير المطلوب بشدة للاقتصاد الألماني الذي يواجه تباطؤا.

وعموما، تراجع الدولار قبل أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأميركية وتعليقات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وكانت أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين مع إغلاق بورصة اليابان بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2638 دولار بسبب ضعف الدولار الأميركي، في حين صعد الين الياباني إلى 149.70 ينا للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين عند مستوى 149.72.

وانخفض الدولار بأكثر من 3% عن ذروته في يناير/كانون الثاني بعدما خلصت تقديرات المتعاملين إلى أن حديث ترامب عن الرسوم الجمركية في مستهل ولايته لم يكن إلا محض تهديدات، مما يترك شهية قليلة لهم لحيازة مزيد من الدولار.

وتترقب الأسواق التقدير الثاني لبيانات النمو في الربع الرابع في الولايات المتحدة وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يناير/كانون الثاني.