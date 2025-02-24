تراجع طفيف بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الاثنين- بصورة طفيفة في السوق الموازية، مقابل ثباته في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بالسوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9300 ليرة عند الشراء من 9200 مسجلة مساء أمس، وإلى 9500 من 9400 عند البيع.

في الحسكة سجّل سعر صرف الليرة ثباتا مقابل الدولار عند 9200 ليرة عند الشراء و9400 عند البيع وهو السعر المسجّل مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بالتعاملات الرسمية

واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الثبات في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق نشرة المصرف المركزي.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يقول خبراء اقتصاديون للجزيرة نت إن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعدة عوامل منها:

يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات مفروضة على سوريا خاصة بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفق مسودة إعلان نقلتها رويترز.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية "أو إف إس آي" (OFSI) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

تلقت سوريا 300 مليار ليرة مؤخرا من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

انخفض عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين.

حلّ جيش النظام السابق وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش التي تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.