علي بابا تعتزم استثمار 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة علي بابا الصينية القابضة اليوم الاثنين إنها تعتزم استثمار أكثر من 380 مليار يوان (53 مليار دولار) في بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهو التزام رئيسي يؤكد طموحات رائدة التجارة الإلكترونية في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، قالت إن لديها خططا للاستثمار في القطاع خلال الإعلان عن نتائج أعمالها يوم الجمعة الماضي، لكنها لم تذكر رقما محددا حينها.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 280.15 مليار يوان (39 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، متجاوزة تقديرات المحللين بشكل طفيف، ومحققة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقالت الشركة إن إجمالي مبلغ الاستثمار يتجاوز إنفاق الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي.

وبدأت الشركة العام الحالي في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي في الصين حيث اجتذبت مستثمرين بصفقات تجارية إستراتيجية. وارتفع سهمها بأكثر من 68% هذا العام حتى أحدث التداولات.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية إنها تتصور أن تصبح شريكا رئيسيا للشركات التي تعمل على تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي مع تطور النماذج والحاجة إلى كميات متزايدة من القوة الحاسوبية.

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يمثل هذا الهدف واحدة من أكبر ميزانيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين، مما يؤكد طموحات علي بابا المتزايدة في هذا المجال.

وكتبت أليسيا ياب، المحللة في سيتي غروب: "يسجل هذا أيضا رقما قياسيا لأكبر استثمار على الإطلاق من قبل الشركات الخاصة الصينية في مجال إنشاء البنية التحتية للأجهزة السحابية والذكاء الاصطناعي"، مضيفة أن المبلغ تجاوز تقديراتها الخاصة بنحو 30 مليار يوان.

وكانت رويترز قد ذكرت في يناير/ كانون الثاني أن شركات صينية أخرى تستثمر أيضا في القطاع، حيث خصصت بايت دانس المالك الصيني لتطبيق تيك توك، أكثر من 150 مليار يوان (21 مليار دولار) في الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتركز معظمه على الذكاء الاصطناعي وفقا لمصادر مطلعة.