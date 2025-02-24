استئناف التجارة المباشرة بين بنغلاديش وباكستان بعد توقف 53 عاما

قال مسؤولون إن بنغلاديش استأنفت التجارة المباشرة مع باكستان لأول مرة منذ انفصال البلدين في عام 1971 وذلك بعد أن غادرت شحنة أولى من الأرز ميناء قاسم الباكستاني (جنوبي البلاد) بموجب اتفاق بين البلدين.

ويأتي الاتفاق بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ تولي حكومة انتقالية في بنغلاديش بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس السلطة عقب احتجاجات دفعت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة واجد إلى مغادرة البلاد.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، ستشتري بنغلاديش الأرز الأبيض من باكستان بسعر 499 دولارا للطن.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رست سفينة شحن باكستانية في ميناء ببنغلاديش للمرة الأولى منذ عام 1971. وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية حينها أن سفينة شحن باكستانية غادرت ميناء كراتشي، ورست في ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش، لتبدأ بذلك التجارة البحرية المباشرة بين البلدين لأول مرة منذ 53 عاما.

وقبل تأسيس الاتصال البحري المباشر بين البلدين، كانت التجارة تتم عبر سنغافورة والموانئ المجاورة الأخرى.

وحينها أعرب سفير باكستان في دكا، سيد أحمد معروف، عن ترحيبه بوصول السفينة من كراتشي إلى بنغلاديش، واصفا ذلك بأنه تطور مهم وخطوة نحو تعزيز الشبكة التجارية الأكثر تكاملا في جميع أنحاء المنطقة.

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وأضاف أن هذه التجارة البحرية المباشرة بين البلدين تتم لأول مرة منذ عام 1971، وتعتبر مؤشرا على الطلب المتزايد للتجارة الثنائية.

وقالت سلطات ميناء شيتاغونغ إن السفينة جلبت بضائع من باكستان والإمارات، بما في ذلك المواد الخام لصناعة الملابس الرئيسية في بنغلاديش والمواد الغذائية الأساسية.

وفي سبتمبر/أيلول، خففت بنغلاديش القيود المفروضة على الواردات من البضائع الباكستانية، التي كانت تتطلب في السابق إجراء فحص مادي إلزامي عند الوصول، مما أدى إلى تأخيرات طويلة.

وكان يتعين في السابق تفريغ البضائع الباكستانية على سفن دولة أخرى أو في موانئ دولة أخرى قبل وصولها إلى بنغلاديش.