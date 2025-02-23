تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم الأحد

بغداد- تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الأحد، بصورة نسبية في السوق الموازية خلال افتتاح الأسواق مع ثبات السعر بالسوق الرسمية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

استمر سعر صرف الدينار العراقي، اليوم، في الثبات أمام الدولار في التعاملات الرسمية، إذ أشارت نشرة نتائج بيع العملة الأجنبية اليومية الصادرة عن البنك المركزي العراقي إلى أن إجمالي التعزيزات إلى الخارج بلغت نحو 257 مليونا و440 ألف دولار، وإجمالي السحب النقدي 17 مليونا و900 ألف دولار، وبإجمالي بيع كلي قدره 293 مليونا و340 ألف دولار.

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وهذه الأسعار الرسمية المسجلة:

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.

سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.

سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

يشار إلى أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا.

كما يشار أيضا إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.

سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 2.5 دينار لكل دولار، في وقت كتابة هذا التقرير:

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تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 مساء أمس، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارا من 1490.

في أربيل تراجع سعر صرف الدينار العراقي إلى 1502 دينار من 1500 دينار للشراء وإلى 1493 دينارا من 1490 عند البيع.

في البصرة انخفض سعر الدينار إلى 1502 دينار عند الشراء من 1500 مسجّلة أمس، كما انخفض سعر البيع إلى 1493 من 1491.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى

اليورو: 1555 دينارا عند البيع، في حين سجل سعر الشراء 1545 دينارا.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي

مزاد بيع العملة الذي يؤثر بصورة كبيرة على سعر الصرف.

تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.

تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية أميركية، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.

سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني، ففي بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على الدولار.

يكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق فواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات، فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب.

يعمل بعض التجار على تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.

يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل.