مصر والمغرب يتصدران دول شمال أفريقيا استيرادا من تركيا

بلغت صادرات تركيا إلى أفريقيا 1.5 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي، فيما استحوذت دول شمال القارة على الحصة الكبرى من هذه الصادرات.

وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، بلغ إجمالي الصادرات التركية 21.2 مليار دولار نحو الخارج، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلا زيادة تقدر بـ5.8% مقارنة بالشهر نفسه من 2024.

وبلغت صادرات البلاد إلى عموم دول أفريقيا 1.5 مليار دولار الشهر الماضي، وشكلت الصادرات إلى دول شمال أفريقيا 67% من إجمالي الصادرات التركية إلى القارة السمراء، بواقع مليار دولار.

وسجلت الصادرات التركية نموا بنسبة 7.1% إلى القارة الأفريقية عموما، وبنسبة 12.7% إلى دول شمال أفريقيا.

ومن بين دول شمال أفريقيا:

برزت مصر كأكبر مستورد للصادرات التركية بقيمة 256.3 مليون دولار من السلع التركية.

حل المغرب في المركز الثاني بواقع 225.3 مليون دولار.

ثم ليبيا بـ186.5 مليون دولار.

وعلى صعيد أكثر القطاعات المصدرة إلى دول شمال أفريقيا، حلت صادرات المواد الكيميائية ومنتجاتها في المركز الأول، حيث بلغت قيمتها 178.7 مليون دولار.