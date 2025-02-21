الدولار قرب أدنى مستوى في عام والذهب يحقق مزيدا من المكاسب

يتجه الدولار لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بعدما أصبح المتعاملون يعتقدون بشكل متزايد أن الحديث الصاخب عن الرسوم الجمركية في مستهل الولاية الثانية لدونالد ترامب لم يكن في الغالب إلا تهديدات.

ولامس مؤشر الدولار أمس الخميس أدنى مستوى له في عام 2025 عند 106.29 نقاط. ووصل في أحدث التداولات اليوم إلى 106.50 نقاط.

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وتكبد الدولار خسائر واسعة وسط نأي من المستثمرين الذين بنوا مراكز كبيرة تحسبا لحرب تجارية، وذلك في ظل مراوغة ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية 10% على البضائع الصينية، وأعلن عن خطط لإعادة فرض رسوم على الصلب والألمنيوم، لكنه علق رسوما كان يهدد بفرضها على كندا والمكسيك.

كما لم تخرج العديد من الرسوم الأخرى حتى الآن عن نطاق التهديدات.

وقال جيسون وونغ الخبير الاقتصادي لدى "بي إن زد" إنها "تجارة من جانب واحد تماما.. بعض هؤلاء المتعاملين فقدوا الصبر لأن الشيء الوحيد الذي فعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين، وبالتالي تسحب السوق بعض هذه الأموال من على الطاولة".

أداء العملات الرئيسية أمام الدولار

اخترق الين مستوى المقاومة البالغ 150 مقابل الدولار الليلة الماضية، وواصل الارتفاع إلى 149.285 مقابل الدولار، كما شهدت السندات الحكومية اليابانية عمليات بيع بعد أن سجل التضخم الأساسي أعلى مستوى في 19 شهرا في يناير/كانون الثاني، مما أثار توقعات برفع أسعار الفائدة.

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لكن الين تراجع بشكل حاد وانخفضت عوائد السندات بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد يزيد من مشترياته من السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وصعد الين 3.2% مقابل الدولار منذ بداية فبراير/شباط الحالي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اليابان بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

زاد اليورو 0.8% خلال الليل واستقر في التعاملات الآسيوية عند 1.0493 دولار وسط ترقب المتداولين للانتخابات المقررة في ألمانيا مطلع الأسبوع. وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز الائتلاف المحافظ.

لامس الدولار النيوزيلندي 0.5772 دولار صباح اليوم الجمعة.

اخترق الدولار الأسترالي مستوى 64 سنتا للمرة الأولى هذا العام ولامس مستوى 0.6409 دولار.

استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.2456 للدولار اليوم الجمعة.

لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول عند 1.2674 دولار.

الذهب يتراجع قليلا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي على خلفية ارتفاعها لمستويات قياسية في جلستين متتاليتين، مستفيدة من الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2932.6 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:39 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المعدن النفيس 1.5% هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولارا أمس الخميس.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2945.5 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وحطمت الأسعار مستويات قياسية مرتفعة مرتين هذا الأسبوع لتتجاوز 2950 دولارا للأوقية، لأن حالة عدم اليقين المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي أبرزت إقبال المستثمرين على شراء الذهب الذي ارتفع 11.5% منذ بداية عام 2025.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق لدى آي جي "أظهر الذهب قوة مع عمليات تصحيح قصيرة الأجل، لأن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الأميركية يعزز جاذبيته كوسيلة للتحوط".