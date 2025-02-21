ارتفع عدد العملات المزيفة في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى، ووصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017.

وسحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك في ألمانيا 72 ألفا و413 ورقة نقدية مزيفة من التداول عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركهارد بالتس "نشهد زيادة في عدد الأموال المزيفة، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو"، مضيفا أنه في أوروبا بوجه عام ارتفع عدد عملات اليورو المزيفة التي تم ضبطها بنسبة 18.6% على أساس سنوي إلى 554 ألف ورقة نقدية.

وأضاف بالتس "لكن هذا لا يعني أن عمليات التزييف تحسنت، من الممكن التعرف بسهولة على عمليات التزييف البدائية في معظمها"، موضحا أنه يجرى منذ سنوات تداول أوراق النقدية فئة 10 و20 يوروا".

وأكد أن المجرمين يعرضون هذه الأوراق النقدية عبر الإنترنت كأموال وهمية أو خاصة بصناعة السينما.

وبسبب تراجع عدد الأوراق النقدية المزيفة من فئة 200 و500 يورو التي تم ضبطها في معاملات الدفع العام الماضي فقد انخفض حجم الأضرار التي سببتها الأموال المزيفة في ألمانيا -على الرغم من زيادة عدد العملات المزيفة- من 5.1 ملايين يورو في عام 2023 إلى 4.5 ملايين يورو في العام الماضي.

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وفي أوروبا، ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن الأموال المزيفة في العام الماضي من 25 مليون يورو إلى 26.2 مليون يورو.

وقال بالتس "إذا نظرت إلى الأعوام الماضية فستجد أن عدد الأموال المزيفة العام الماضي أصبح في مستوى أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن بوجه عام لا تزال الأرقام معتدلة".