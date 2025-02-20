ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازي إلا أن أداء العملة السورية في الحسكة كان استثناء مع تراجع طفيف، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

في دمشق وحلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 10 آلاف للدولار الواحد عند الشراء من 10 آلاف و100 ليرة مسجّلة أمس، وإلى 10 آلاف و200 ليرة عند البيع من 10 آلاف و250 ليرة.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة إلى 10 آلاف للدولار الواحد من 10 آلاف و100 عند الشراء في حين ارتفع سعر البيع إلى 10 آلاف و200 ليرة من 10 آلاف و300 ليرة.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 10 آلاف و100 ليرة للدولار الواحد من 10 آلاف ليرة عند الشراء و10 آلاف و300 ليرة من 10 آلاف و200 عند البيع مسجّلة أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و437 ليرة من 10 آلاف و342 ليرة عند الشراء وإلى 10 آلاف و651 ليرة عند البيع من 10 آلاف و556 ليرة مسجّلة مساء أمس.

انخفض سعر الليرة السورية مقابل اليورو في إدلب إلى 10 آلاف و437 ليرة من 10 آلاف و389 ليرة عند الشراء، في حين تراجع إلى 10 آلاف 651 ليرة عند البيع من 10 آلاف و603 ليرات أمس.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة أمام اليورو إلى 10 آلاف و530 ليرة من 10 آلاف و337 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و744 ليرة عند البيع من 10 آلاف و551 ليرة مسجّلة مساء أمس.

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سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

رفع المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13 ألفا و771 ليرة عند الشراء من 13 ألفا و796 ليرة مسجّلة أمس، وإلى 13 ألفا و909 ليرات عند البيع من 13 ألفا و934 ليرة مسجّلة مساء أمس.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب بصورة طفيفة في الأسواق السورية على هذا النحو:

غرام عيار 18 : ارتفع إلى 726 ألف ليرة من 724 ألف ليرة أمس.

: ارتفع إلى 726 ألف ليرة من 724 ألف ليرة أمس. غرام عيار 21 : زاد إلى 847 ألف ليرة من 844 ألف ليرة أمس.

: زاد إلى 847 ألف ليرة من 844 ألف ليرة أمس. غرام عيار 24: ارتفع إلى 964 ألف ليرة من 961 ألف ليرة أمس.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يتأثر سعر صرف الليرة السورية بعوامل عديدة، يقول خبراء اقتصاديون للجزيرة نت، من بينها:

أظهرت مسودة إعلان أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية "أو إف إس آي" (OFSI) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

تلقت سوريا 300 مليار ليرة يوم الجمعة الماضي قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

تراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين.

حلّ جيش النظام السابق وشرطته؛ ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا عام 1985 وما قبله.

انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

ارتفعت كلفة الحصول على الليرة مع انخفاض المعروض من العملة السورية.

تخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.