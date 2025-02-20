أرامكو السعودية تستحوذ على 25% من شركة فلبينية

أعلنت شركة أرامكو السعودية الليلة الماضية أنها وقعت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على 25% من شركة يوني أويل بتروليوم الفلبينية، ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتأسست "يوني أويل" عام 1966، وهي شركة تشغيل وقود متنوع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

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كما أنها من أسرع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتخزين نموا في الفلبين ولديها اليوم شبكة تضم 165 محطة بيع بالتجزئة و4 مرافق تخزين في البلاد.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب عمليات استحواذ سابقة قامت بها أرامكو في قطاع التجزئة في تشيلي وباكستان.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى الاستفادة من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، وتمثل مزيدا من التقدم في التوسع الإستراتيجي لأرامكو في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ونمو شبكتها العالمية في مجال البيع بالتجزئة، التي تسعى إلى تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة.

وقالت أرامكو إن الاستحواذ على حصة في "يوني أويل" يمثل "خطوة إضافية ضمن إستراتيجيتنا العالمية التي تستهدف توسيع شبكة أعمالنا في قطاع البيع بالتجزئة".

وأضافت أن الصفقة تهدف إلى الاستفادة من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين.

وتعتزم أرامكو السعودية تقديم علامتها التجارية وعروض التجزئة التنافسية وزيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين إلى العملاء في الفلبين، وذلك بمجرد اكتمال الإجراءات.