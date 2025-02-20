ترامب يبدأ بفصل آلاف الموظفين من مصلحة الضرائب

قال مصدر مطلع إن مسؤولة تنفيذية في مصلحة الضرائب الأميركية أبلغت الموظفين اليوم الخميس بفصل نحو 6000 موظف، في خطوة من شأنها أن تقلص قوة العمل في المصلحة 6% تقريبا في خضم موسم تقديم الإقرارات الضريبية، حسب وكالة رويترز للأنباء. من جهتها نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن عدد المهددين بفقد وظائفهم في مصلحة الضرائب يربو على 7000 آلاف موظف.

يأتي هذا في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحثيثة لتقليص عدد العاملين في الحكومة والتي استهدفت جهات تنظيمية للبنوك وعلماء في مجال الصواريخ وعشرات الآلاف غيرهم من الموظفين العموميين. ويقود هذا الجهد الملياردير إيلون ماسك الذي كان أكبر مانح لحملة ترامب الانتخابية.

وقال المصدر إن مديرة إدارة جلب المواهب في مصلحة الضرائب كريستي أرمسترونغ كانت تبكي وهي تعلن عمليات التسريح في مكالمة هاتفية، ودعت العاملين إلى مساندة بعضهم بعضا خلال الأوقات العصيبة.

وأضاف المصدر الذي حضر المكالمة "كانت عاطفية للغاية".

وذكر المصدر أن من المتوقع وصول إجمالي المسرّحين إلى 6700 موظف، وأن العاملين المعينين في عهد الرئيس السابق جو بايدن هم المستهدفون إلى حد بعيد.

ويعمل في المصلحة في جميع الولايات حاليا قرابة 100 ألف شخص ارتفاعا من 80 ألفا عندما تولى بايدن منصبه.

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تعد عمليات تسريح العمال جزءًا من الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية من خلال وزارة الكفاءة الحكومية من خلال إصدار أوامر للوكالات بتسريح جميع الموظفين تحت الاختبار تقريبا الذين لم يحصلوا بعد على حماية الخدمة المدنية.