حققت شركة بايكار التركية لإنتاج الطائرات المسيرة، عائدات بقيمة 1.8 مليار دولار من صادراتها خلال العام الماضي 2024، لتتصدر بذلك سوق تصدير المسيرات حول العالم، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وأفادت الشركة في بيان، مساء أمس السبت، أنها كانت ضمن أول 10 شركات دفاعية تركية أكثر تصديرا خلال 2024. وصدّرت بايكار مسيراتها إلى 35 دولة.

وأضاف البيان أن الشركة حققت عائدات بنفس القيمة عام 2023 من الصادرات، وقال مدير عام بايكار، خلوق بيرقدار إن الشركة تحقق 90% من إيراداتها من التصدير.

بذلك تفوقت تركيا على الولايات المتحدة وإسرائيل والصين في تصدير الطائرات المسيّرة المسلحة.

ووفقا لتقرير مركز الدراسات الأمنية الأميركي الذي نشر في سبتمبر/أيلول 2024، تمتلك تركيا 65% من سوق تصدير الطائرات المسيرة في العالم.

أكبر الصادرات التركية

في سياق متصل، أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية قائمة 10 شركات بالبلاد حققت خلال العام الماضي أعلى صادرات في مجال الدفاع والطيران، وجاءت كالتالي:

بايكار للطيران (بصادرات 1.8 مليار دولار).

توساش للطيران (بصادرات 750 مليون دولار).

أسفات (644 مليون دولار).

الصناعات الميكانيكية والكيميائية (610 ملايين دولار).

أركا للدفاع (600 مليون دولار).

توساش للمحركات (390 مليون دولار).

أسيلسان (217 مليون دولار).

رام للتجارة الخارجية (أوتوكار) (193 مليون دولار).

روكيتسان (179 مليون دولار).

صامصون يورت للدفاع (166 مليون دولار).

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ولم يتم تضمين الخدمات والمبيعات الأخرى في أرقام الصادرات.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في تعليقه على البيانات، عبر منصة إكس، إن "النجاح لنا جميعا، والفخر لتركيا.. نعلن اليوم بكل فخر 10 شركات تركية تولت دورا رياديا في تصدير منتجات الدفاع والطيران".

وأعرب غورغون عن شكره لجميع شركات الصناعات الدفاعية التركية التي غيرت عقيدة الحرب العالمية بتقنياتها.