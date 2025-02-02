ترامب يقر باحتمال معاناة الأميركيين من تداعيات الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رأى أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".

ووقّع ترامب أمس السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على المكسيك وكندا المجاورتين، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، في حين فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10%.

ودفعت الخطوة الدول المعنية إلى التعهد بالرد بينما حذّر محللون من أن اندلاع حرب تجارية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية في الأمد القصير.

يستحق الثمن

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا).. لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه"، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وندد مجلس إدارة صحيفة وول ستريت جورنال اليميني الجمعة بالرسوم في مقال تحت عنوان "الحرب التجارية الأغبى في التاريخ".

ورد ترامب الأحد بالقول إن "لوبي (جماعة ضغط) الرسوم الجمركية بزعامة وول ستريت جورنال المدافعة عن العولمة، والمخطئة على الدوام، يعمل جاهدا لتبرير.. عقود من الاحتيال على أميركا في ما يتعلق بالتجارة والجريمة والمخدرات السامة".

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ولطالما اشتكى من العجز التجاري الأميركي باعتباره مؤشرا على استغلال بلدان أخرى للأميركيين.

وقال: "ولّت تلك الأيام!".

ولاية أميركية

وفي منشور منفصل، جدد ترامب دعوته لجعل كندا ولاية أميركية، في تصريحات تفاقم التوتر أكثر مع أحد أبرز حلفاء بلاده بعدما فرض عليها رسوما جمركية باهظة.

وإذ أشار إلى أن الولايات المتحدة تدفع "مئات مليارات الدولارات لدعم كندا"، قال ترامب "من دون هذا الدعم الهائل، لما كانت كندا موجودة كدولة قابلة للحياة".

وأضاف "لذلك، على كندا أن تصبح ولايتنا الـ51 الغالية"، مشيرا إلى أن خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى "ضرائب أقل بكثير وحماية عسكرية أفضل بكثير بالنسبة الى الشعب الكندي — ولا رسوم!".

وحسب مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ العجز التجاري في السلع مع كندا العام الماضي 55 مليار دولار.