5 أسئلة تشرح رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين

تناول تقرير في صحيفة نيويورك تايمز الأوامر التنفيذية الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، واستعرض 5 محاور مهمة لفهمها.

ووجد التقرير، بقلم مراسلة الشؤون التجارية دانييل كاي، أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين الأميركيين والتضخم الاقتصادي.

ويعود ذلك -وفق التقرير- إلى أن الدول المتأثرة مسؤولة عن أكثر من ثلث الواردات الأميركية، وسيدخل قرار الرئيس حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.

ما نسبة الرسوم الجمركية؟

وفرض ترامب -حسب التقرير- رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الواردة من كندا والمكسيك، بجانب رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من منتجات الطاقة الكندية وعلى البضائع الصينية.

ومن المحتمل أن تضر هذه الإجراءات بقطاعات تصنيع السيارات والإلكترونيات في المكسيك، ومعالجة المعادن في كندا، والزراعة وصيد الأسماك وإنتاج السيارات في الولايات المتحدة.

متى ترتفع الأسعار؟

ويرجح تقرير نيويورك تايمز أن ترتفع أسعار السلع غير المعمرة مثل المواد الغذائية في غضون أسابيع، في حين قد يأخذ ارتفاع أسعار السلع المعمرة مثل السيارات فترة أطول بسبب وجود مخزون منها.

وتحذر الصحيفة الأميركية -في التقرير- من ارتفاع عام للأسعار في مختلف الصناعات إذا ظلت الرسوم الجمركية سارية على المدى الطويل.

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ما أثر الإجراءات على الأميركيين؟

ولفت التقرير إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، إذ يتوقع أن تنقل الشركات ثمن التكاليف الإضافية إلى المستهلك بدلا من استيعابها، تماما كما فعلت في إطار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى.

وبالتالي -كما يقول التقرير- يتوقع ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك متاجر البقالة ومحطات الوقود، وخاصة في الغرب الأوسط الأميركي حيث يتم تكرير النفط الكندي وتحويله إلى وقود، ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كيف برر ترامب قراره؟

وحسب التقرير، قال ترامب إنه فرض الرسوم الجمركية ردا على فشل كندا والمكسيك في السيطرة على الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.

وأشار إلى أن ترامب أصدر أوامره بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" في محاولة منه لتوسيع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنها أول يوم له في منصبه، خصوصا ما يتعلق بالهجرة والمخدرات.

وبدورها هددت كندا باستهداف سلع أميركية معينة، بينما تخطط المكسيك لاتخاذ تدابير أخرى، ونوه تقرير نيويورك تايمز إلى أن أوامر ترامب تشمل أحكاما لزيادة الرسوم الجمركية إذا ما تم اتخاذ أية تدابير انتقامية بحق الولايات المتحدة.

ما ردة فعل الشركات الأميركية؟

ووفق التقرير، فإنه رغم الإشارات التحذيرية المبكرة بخطوات ترامب، فإن الشركات الأميركية لم تسارع إلى استيراد البضائع من الدول المستهدفة، ولكن خبراء قالوا إن نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والطرق ازداد بشكل طفيف الشهر الماضي، مما يشير إلى أن بعض الشركات حاولت نقل البضائع قبل سريان فرض الرسوم الجمركية.