ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق الموازي بعد تراجع شهدته أمس وسط أسبوع متذبذب للعملة السورية، في حين سجّلت العملة ثباتا في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازي

زاد سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 9900 عند الشراء من 10 آلاف و200 ليرة مساء أمس، في حين زاد سعر الصرف عند البيع إلى 10 آلاف و100 ليرة من 10 آلاف و400 ليرة.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 9900 من 10 آلاف ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و100 ليرة من 10 آلاف و200 ليرة عند البيع مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازي

زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و342 ليرة من 10 آلاف و975 ليرة مسجّلة مساء أمس، وارتفع سعر البيع إلى 10 آلاف و556 ليرة من 11 ألفا و189 ليرة.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 10 آلاف و389 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و79 ليرة مسجلة أمس، وزاد سعر البيع إلى 10 آلاف و603 ليرات من 11 ألفا و293 ليرة.

في الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 10 آلاف و337 عند الشراء من 10 آلاف و766 ليرة، وإلى 10 آلاف و551 عند البيع من 10 آلاف و980 ليرة مسجّلة مساء أمس.

إعلان

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13 ألفا و796 ليرة من 13 ألفا و801 ليرة أمس، وزاد إلى 13 ألفا و934 ليرة من 13 ألفا و939 ليرة أمس.

الذهب يتراجع في الأسواق السورية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا على النحو التالي:

غرام عيار 18 : تراجع إلى 724 ألف ليرة من 751 ألفا أمس.

: تراجع إلى 724 ألف ليرة من 751 ألفا أمس. غرام عيار 21 : انخفض إلى 844 ألف ليرة من 875 ألفا أمس.

: انخفض إلى 844 ألف ليرة من 875 ألفا أمس. غرام عيار 24: تراجع إلى 961 ألف ليرة من 997 ألفا مسجّلة أمس.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

تتأثر الليرة السورية بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ويمكن تلخيصها في ما يلي: