البرازيل توافق على الانضمام إلى إعلان أوبك بلس

قالت وزارة الطاقة البرازيلية -اليوم الثلاثاء- إن البرازيل قررت الالتزام بما يعرف بإعلان التعاون الخاص بمجموعة أوبك بلس للدول المنتجة للنفط، مما أضفى طابعا رسميا على خطوة أعلنتها عام 2023.

والبرازيل أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية، وبلغ إنتاجها وفقا لبيانات رسمية 4.32 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا العام الماضي.

انضمام بلا حصص

وستنضم البرازيل في إعلان أوبك بلس إلى دول منها روسيا، لكن من غير المتوقع أن تشارك في حصص الإنتاج التي تتفق عليها الدول الأعضاء.

وقالت الوزارة المعنية في بيان إن الخطوة تظهر "أهمية البرازيل المتزايدة في سوق النفط والغاز" مضيفة أن البلاد "ستواصل تطوير سياساتها في مجال الطاقة بما يتفق مع مصالحها".

وأضافت الوزارة البرازيلية "من المهم التأكيد على أن الإعلان لا يتضمن مشاركة الدول في القرارات الهادفة إلى خفض إنتاج النفط".

وذكرت البرازيل أواخر 2023 أنها ستنضم إلى إعلان تعاون أوبك بلس، لكن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال لاحقا إن بلاده لن تنضم إلى مجموعة "أوبك بلس" كدولة كاملة العضوية، وستسعى بدلا من ذلك للانضمام كمراقب.

وقالت الحكومة إن البرازيل قررت الثلاثاء أيضا الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية.

إعلان

توقعات

في سياق ذي صلة، قال بنك غولدمان ساكس، اليوم، إن تحالف أوبك بلس سيرجئ زيادته المقررة لإنتاج النفط من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز.

وأضاف أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا -وما قد يرتبط به من تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو- من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة تدفقات النفط الروسية.