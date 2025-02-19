تهديد أميركا بفرض رسوم جمركية يدفع الذهب لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعة بالتوترات التجارية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2943.25 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 2946.75 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وبذلك، يحقق الذهب مستوى قياسيا مرتفعا للمرة التاسعة هذا العام.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب، فقد تقدمت بنسبة 0.4% لتصل إلى 2961 دولارا.

تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق

ونقلت رويترز عن زين فاودا، محلل السوق لدى "ماركت بالس" التابعة لأواندا، قوله: "يبدو أن ارتفاع الذهب مدفوع بتصريحات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية المقبلة على السيارات والأدوية، والتي قد تمهد الطريق لوصول الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأوقية".

وكان ترامب قد فرض، منذ توليه منصبه الشهر الماضي، رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أكد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، وأشباه الموصلات، والأدوية، مما زاد من مخاوف الأسواق المالية وأدى إلى ارتفاع الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

الذهب كملاذ آمن

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة غالبا ما يحد من جاذبيته. وتترقب الأسواق حاليا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لشهر يناير/كانون الثاني، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، لتقييم مستقبل السياسة النقدية.

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أداء المعادن الأخرى

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متفاوتة في الأسعار:

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 32.99 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 981.56 دولارا.

صعد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 987.75 دولارا.

وتبقى الأسواق تحت تأثير التوترات التجارية والتغيرات في السياسة الاقتصادية، مما يجعل الذهب في دائرة الضوء كخيار استثماري رئيسي خلال هذه الفترة المضطربة.